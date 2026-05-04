Na 32 speelrondes in de Eredivisie is het tijd om terug te blikken op wie het spel het meest vertraagt. Hoewel Telstar-doelman jr. nog commentaar kreeg bij de wedstrijd tegen NEC wijzen de harde cijfers van Opta een heel andere 'winnaar' aan. Niet de keeper van Telstar, maar Excelsior-doelman is de meester in het tijdrekken.

Wie de data van Excelsior induikt, ziet een opvallend patroon. Van Gassel nam dit seizoen 266 doeltrappen en deed daar in totaal 8.643 seconden over. Omgerekend is dat twee uur en 24 minuten aan pure tijdswinst. Gemiddeld heeft de Rotterdamse goalie 32,5 seconden nodig om de bal weer in het spel te brengen. Ondanks deze tijden heeft van Van Gassel nog geen kaart ontvangen voor tijdrekken.

Koeman jr. sneller dan gedacht

In vergelijking met Van Gassel komt Koeman jr. er eigenlijk redelijk goed vanaf. Hoewel hij precies even vaak aanlegde voor een doeltrap (266 keer), was hij in totaal twintig minuten sneller klaar dan zijn collega bij Excelsior. Het gemiddelde van Koeman Jr. ligt ruim vier seconden lager per doeltrap. Dat betekent dat de kritiek op de Telstar-keeper vooral gebaseerd is op gevoel, en niet op de cijfers. Toch kreeg hij wél al een gele kaart voor tijdrekken.

Contrast bij Ajax en NEC

Terwijl Van Gassel vaak tijd verliest bij doeltrappen, wordt er bij Ajax juist het meeste gevoetbald. Ajax heeft met 60,3% de meeste zuivere speeltijd. PSV en sc Heerenveen volgen daarachter. Opvallend is dat Excelsior, ondanks het tijdverlies bij doeltrappen, toch vierde staat op deze lijst. NEC staat met 54,7% zuivere speeltijd op de derde plek van onderen in de ranglijst. Dat is opvallend, want het team speelt juist aanvallend voetbal onder Dick Schreuder. Mogelijk kunnen zij door het stilliggende spel hun volgasvoetbal goed volhouden. Alleen bij Fortuna Sittard en Heracles Almelo ligt het spel nog vaker stil dan bij NEC.

Meeste gele kaarten

Naast Van Gassel valt ook Gonzalo Crettaz op in de cijfers van Opta. De Argentijnse keeper speelt een duidelijke rol in het vertragen van het spel en kreeg daarvoor al drie gele kaarten. Hij nam met 187 doeltrappen een stuk minder dan de koplopers, maar per keer deed hij er wel ruim dertig seconden over. Samen met Daniel Bielica van NAC Breda hoort hij bij de keepers die het vaakst worden bestraft.