was zondagmiddag bij Fortuna Sittard - Feyenoord (1-2) de beste man aan Rotterdamse zijde. Daar is Willem van Hanegem het echter niet mee eens, zo maakt hij duidelijk in zijn column in het Algemeen Dagblad. Volgens het clubicoon ‘lijkt het nergens op’ wat de Marokkaan momenteel laat zien.

Feyenoord wist zondag met moeite te winnen bij Fortuna Sittard, waarmee de tweede plaats in de Eredivisie zo goed als binnen is. Targhalline had een groot aandeel in de zege met enkele uitstekende verdedigende acties. Zo leek Dimitrios Limnios na 27 minuten uit de tegenstoot alleen op Timon Wellenreuther af te kunnen, maar wist de controleur hem van achteren alsnog de bal te ontfutselen. In de blessuretijd van de eerste helft kon Mohamed Ihattaren na balverlies van Thijs Kraaijeveld op het doel van Feyenoord af, maar Targhalline kon zich na een flinke sprint nog net voor het schot werpen.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Feyenoord: De Verlenging van Rijnmond krijgt de Marokkaan complimenten voor zijn optreden in Sittard en wordt hij door Dennis van Eersel bestempeld als Man van de Wedstrijd. “Ik zag hem vandaag wederom het elftal leiden. Vaak is de vraag wie de aanvoerder van Feyenoord moet zijn, maar het lijkt mij niet gek als hij dat wordt. Hij is de motor van dit elftal”, zo liet de clubwatcher weten.

Van Hanegem kan zich echter niet vinden in de complimenten voor Targhalline. “Hij vertraagt alle aanvallen, dat lijkt momenteel echt nergens op”, laat de voormalig middenvelder zich zeer kritisch uit over de uitblinker, maar hij gaat hier verder niet op in. Targhalline is niet de enige speler van Feyenoord die ervan langs krijgt. “Kraaijeveld is een leuke speler, maar tegen Fortuna op het middenveld gaf hij alles aan de tegenstander en zijn handelingssnelheid was te laag. Luciano Valente in deze vorm hoef je niet mee te nemen naar het WK”, is hij kritisch op de rest van het Rotterdamse middenveld.

‘Feyenoord terechte nummer twee’

Doordat Feyenoord wist te winnen en NEC, Ajax en FC Twente allen gelijkspeelden, heeft de ploeg van Robin van Persie de tweede plaats zo goed als binnen met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong op NEC vijf punten, terwijl Ajax en FC Twente een achterstand van zes punten hebben. “NEC, FC Twente en Ajax hebben een zwak Feyenoord dit seizoen ongestraft punten laten verspelen. Ze kunnen zelf nauwelijks winnen, dus Feyenoord is dan gewoon de terechte nummer 2. Maar wel eentje waar nog zoveel te verbeteren valt, dat je bijna drie voorbereidingen op het seizoen nodig hebt”, besluit hij.