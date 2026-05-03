Mats Deijl zorgt meteen na Fortuna - Feyenoord voor grote irritatie bij Danny Buijs

Fortuna Sittard stevende zondagmiddag in eigen huis lange tijd af op een overwinning tegen Feyenoord, maar gaf de wedstrijd in de slotfase toch nog uit handen (1-2). Hoofdtrainer Danny Buijs van de Limburgers liep meteen na het laatste fluitsignaal woedend op scheidsrechter Joey Kooij af.

Fortuna Sittard speelde zondag op eigen veld een verdienstelijke wedstrijd tegen Feyenoord. Het elftal van Buijs gaf weinig kansen weg en wist kort na rust zelfs op voorsprong te komen via Kaj Sierhuis, die in het strafschopgebied fraai raak kopte na een voorzet van Dimitrios Limnios.

In de tachtigste minuut kwam de wedstrijd volledig op zijn kop te staan. Paul Gladon ging vol door op Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, waarna Kooij floot voor een overtreding van de spits van Fortuna Sittard.

Kooij werd vervolgens ingeseind door videoscheidsrechter Martin van den Kerkhof. De arbiter liep naar het VAR-scherm en besloot Gladon na het bekijken van de beelden met een directe rode kaart van het veld te sturen. Met een man minder moest de thuisploeg vervolgens nog twee doelpunten slikken: Tsuyoshi Watanabe (84ste minuut) en Givairo Read (90ste minuut) bezorgden Feyenoord de volle buit.

Buijs was des duivels na het wegsturen van Gladon. De coach van Fortuna Sittard ging verhaal halen bij vierde official Stan Teuben, hetgeen hem op een gele kaart kwam te staan. Daarmee was de kous echter nog niet af voor de oud-voetballer.

Buijs beende meteen na het laatste fluitsignaal het veld op en ging behoorlijk tekeer tegen Kooij. De oefenmeester riep de scheidsrechter iets toe en wees met een beschuldigend vingertje. Buijs liep vervolgens weg en kreeg in het voorbijlopen een aantal schouderklopjes van Feyenoord-verdediger Mats Deijl.

Buijs was daar overduidelijk niet van gediend en keek Deijl vuil aan. Vervolgens draaide de trainer zich weer om en ging hij opnieuw verhaal halen bij Kooij. De arbiter reageerde daar uiteindelijk niet meer op.