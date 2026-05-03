Live voetbal 8

Mats Deijl zorgt meteen na Fortuna - Feyenoord voor grote irritatie bij Danny Buijs

3 mei 2026, 16:53
Danny Buijs Mats Deijl Joey Kooij Fortuna Sittard Feyenoord
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Fortuna Sittard stevende zondagmiddag in eigen huis lange tijd af op een overwinning tegen Feyenoord, maar gaf de wedstrijd in de slotfase toch nog uit handen (1-2). Hoofdtrainer Danny Buijs van de Limburgers liep meteen na het laatste fluitsignaal woedend op scheidsrechter Joey Kooij af.

Fortuna Sittard speelde zondag op eigen veld een verdienstelijke wedstrijd tegen Feyenoord. Het elftal van Buijs gaf weinig kansen weg en wist kort na rust zelfs op voorsprong te komen via Kaj Sierhuis, die in het strafschopgebied fraai raak kopte na een voorzet van Dimitrios Limnios.

Artikel gaat verder onder video

In de tachtigste minuut kwam de wedstrijd volledig op zijn kop te staan. Paul Gladon ging vol door op Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, waarna Kooij floot voor een overtreding van de spits van Fortuna Sittard.

Kooij werd vervolgens ingeseind door videoscheidsrechter Martin van den Kerkhof. De arbiter liep naar het VAR-scherm en besloot Gladon na het bekijken van de beelden met een directe rode kaart van het veld te sturen. Met een man minder moest de thuisploeg vervolgens nog twee doelpunten slikken: Tsuyoshi Watanabe (84ste minuut) en Givairo Read (90ste minuut) bezorgden Feyenoord de volle buit.

Buijs was des duivels na het wegsturen van Gladon. De coach van Fortuna Sittard ging verhaal halen bij vierde official Stan Teuben, hetgeen hem op een gele kaart kwam te staan. Daarmee was de kous echter nog niet af voor de oud-voetballer.

Buijs beende meteen na het laatste fluitsignaal het veld op en ging behoorlijk tekeer tegen Kooij. De oefenmeester riep de scheidsrechter iets toe en wees met een beschuldigend vingertje. Buijs liep vervolgens weg en kreeg in het voorbijlopen een aantal schouderklopjes van Feyenoord-verdediger Mats Deijl.

Buijs was daar overduidelijk niet van gediend en keek Deijl vuil aan. Vervolgens draaide de trainer zich weer om en ging hij opnieuw verhaal halen bij Kooij. De arbiter reageerde daar uiteindelijk niet meer op.

Vind jij de rode kaart voor Paul Gladon terecht?

Laden...
1024 stemmen

➡️ Meer Fortuna Sittard - Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 24
Feyenoord-verdediger Givairo Read met op de achtergrond het logo van de KNVB

Givairo Read bespreekt zijn kansen op WK-selectie

  • Gisteren, 13:39
  • Gisteren, 13:39
  • 1
Mohamed Ihattaren

Ihattaren gelinkt aan stap naar Feyenoord, Buijs reageert

  • Gisteren, 11:37
  • Gisteren, 11:37
  • 4
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.866 Reacties
591 Dagen lid
8.941 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Buijs is wel meer Abuis.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.866 Reacties
591 Dagen lid
8.941 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Buijs is wel meer Abuis.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws