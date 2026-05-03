Sierhuis is woedend op Ihattaren na getreuzel tegen Feyenoord

3 mei 2026, 15:38
Kaj Sierhuis / Mohamed Ihattaren
Foto: © ESPN/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een opvallend moment zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Mohamed Ihattaren treuzelde in de slotseconden van de eerste helft bij het nemen van een ingooi, waarop hij door scheidsrechter Joey Kooij direct werd afgerekend. Dit tot grote woede van teamgenoot Kaj Sierhuis.

Fortuna Sittard kreeg aan het einde van de eerste helft een ingooi. Dat gebeurde na 48 minuten en 56 seconden spelen, waardoor Kooij het spel nog even liet doorgaan. Ihattaren had de bal na 49 minuten en 20 seconden echter nog steeds in zijn handen, waardoor Kooij het wel genoeg vond. Hij floot af voor de rust, omdat de vier minuten extra tijd door het getreuzel inmiddels waren verstreken.

Het zorgde voor woede bij Kaj Sierhuis, die zag dat Fortuna Sittard via de ingooi mogelijk nog één keer gevaarlijk had kunnen worden in het strafschopgebied van Feyenoord. Met het gezicht op onweer riep hij meerdere keren richting Ihattaren, die op zijn beurt fel terug begon te schreeuwen naar de spits van de Limburgers.

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
0 - 1
Feyenoord
Gespeeld op 14 apr. 2024
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2023/2024

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
26
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

