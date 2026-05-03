Een opvallend moment zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. treuzelde in de slotseconden van de eerste helft bij het nemen van een ingooi, waarop hij door scheidsrechter Joey Kooij direct werd afgerekend. Dit tot grote woede van teamgenoot Kaj Sierhuis.

Fortuna Sittard kreeg aan het einde van de eerste helft een ingooi. Dat gebeurde na 48 minuten en 56 seconden spelen, waardoor Kooij het spel nog even liet doorgaan. Ihattaren had de bal na 49 minuten en 20 seconden echter nog steeds in zijn handen, waardoor Kooij het wel genoeg vond. Hij floot af voor de rust, omdat de vier minuten extra tijd door het getreuzel inmiddels waren verstreken.

Het zorgde voor woede bij Kaj Sierhuis, die zag dat Fortuna Sittard via de ingooi mogelijk nog één keer gevaarlijk had kunnen worden in het strafschopgebied van Feyenoord. Met het gezicht op onweer riep hij meerdere keren richting Ihattaren, die op zijn beurt fel terug begon te schreeuwen naar de spits van de Limburgers.

