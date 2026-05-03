Peter Bosz is zaterdagavond onder de indruk geraakt van het optreden van tijdens de kraker tussen Ajax en PSV (2-2). De coach van de Eindhovenaren toonde zich na afloop enthousiast over de Deense spits.

“Ik vond hem vandaag wel goed spelen", zei Bosz op de persconferentie na het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. “Hij was balvast als aanspeelpunt. Dit is de Kasper die ik ken uit het verleden. Ik vond hem vandaag echt behoorlijk spelen. Wat hem zo moeilijk te bespelen maakt? Dan ga ik het toch bij onszelf zoeken…”

Bosz vervolgde zijn analyse: “Wij speelden één-op-één, omdat we Yarek (Gasiorowski, red.) lieten doorstappen op een middenvelder. Ik vond dat we Ryan (Flamingo, red.) veel te vaak alleen tegenover Dolberg lieten staan. Op het moment dat er een lange bal wordt gespeeld en Dolberg de bal moet aannemen met Flamingo in zijn rug, vind ik dat daar direct een middenvelder bovenop moet duiken. Als die wegblijven, kom je telkens in de één-tegen-één. Dat deed Dolberg vandaag heel goed.”

Opvallend is dat Dolberg een uitstekende wedstrijd speelde in het shirt van Ajax, terwijl hij de laatste weken voornamelijk op de bank zat in Amsterdam. Wout Weghorst kreeg van trainer Óscar Garcia vaak de voorkeur, maar was zaterdag afwezig. Daarom mocht Dolberg weer eens in de basis starten, en dat deed hij met succes.