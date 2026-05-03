Live voetbal 10

PSV had problemen met Ajax: 'Wat hem zo moeilijk te bespelen maakte?'

3 mei 2026, 15:15
Peter Bosz in de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Peter Bosz is zaterdagavond onder de indruk geraakt van het optreden van Kasper Dolberg tijdens de kraker tussen Ajax en PSV (2-2). De coach van de Eindhovenaren toonde zich na afloop enthousiast over de Deense spits.

“Ik vond hem vandaag wel goed spelen", zei Bosz op de persconferentie na het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. “Hij was balvast als aanspeelpunt. Dit is de Kasper die ik ken uit het verleden. Ik vond hem vandaag echt behoorlijk spelen. Wat hem zo moeilijk te bespelen maakt? Dan ga ik het toch bij onszelf zoeken…”

Artikel gaat verder onder video

Bosz vervolgde zijn analyse: “Wij speelden één-op-één, omdat we Yarek (Gasiorowski, red.) lieten doorstappen op een middenvelder. Ik vond dat we Ryan (Flamingo, red.) veel te vaak alleen tegenover Dolberg lieten staan. Op het moment dat er een lange bal wordt gespeeld en Dolberg de bal moet aannemen met Flamingo in zijn rug, vind ik dat daar direct een middenvelder bovenop moet duiken. Als die wegblijven, kom je telkens in de één-tegen-één. Dat deed Dolberg vandaag heel goed.”

Opvallend is dat Dolberg een uitstekende wedstrijd speelde in het shirt van Ajax, terwijl hij de laatste weken voornamelijk op de bank zat in Amsterdam. Wout Weghorst kreeg van trainer Óscar Garcia vaak de voorkeur, maar was zaterdag afwezig. Daarom mocht Dolberg weer eens in de basis starten, en dat deed hij met succes.

Vind jij dat Kasper Dolberg een vaste basisplaats bij Ajax verdient na zijn optreden tegen PSV?

Laden...
110 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax

Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax

  • Gisteren, 15:27
  • Gisteren, 15:27
  • 9
Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

  • vr 1 mei, 20:51
  • 1 mei 20:51
  • 6
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
20
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws