Ipswich Town is zaterdagmiddag gepromoveerd naar de Premier League. Daarmee is aan alle voorwaarden voor de verplichte koopoptie in de huurdeal van voldaan. Ipswich zal nu een miljoenenbedrag overmaken aan Ajax. Waar de NOS spreekt over circa acht miljoen euro, meldt De Telegraaf juist dat het om ruim negen miljoen euro gaat.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 ruim twaalf miljoen euro aan Middlesbrough om Akpom naar Nederland te halen. De Engelsman wist niet te aarden in Amsterdam en mocht al snel weer vertrekken. Halverwege seizoen 2024/25 werd Akpom verhuurd aan Lille OSC, maar de Fransen namen hem niet definitief over. Afgelopen zomer werd de aanvaller vervolgens verhuurd aan Ipswich Town.

Artikel gaat verder onder video

Bij die huurdeal werd een voorwaardelijke koopoptie van zo’n acht miljoen euro opgenomen. De Engelsen zouden Akpom verplicht moeten overnemen als hij in minstens veertig procent van de wedstrijden in actie zou komen én Ipswich zou promoveren. Aan die eerste voorwaarde was al voldaan, dus keek Ajax zaterdagmiddag met veel interesse naar het thuisduel van Ipswich tegen Queens Park Rangers. Voorafgaand aan de laatste speelronde in de Championship stonden The Tractor Boys namelijk op de tweede plek, die recht geeft op directe promotie naar het hoogste niveau. Ipswich had een punt meer dan nummer drie Millwall en moest dus winnen om promotie af te dwingen.

Met Akpom op de bank begon de ploeg van Kieran McKenna erg goed aan het duel op eigen veld. Al na drie minuten zette George Hirst de thuisploeg op voorsprong door van heel dichtbij binnen te tikken, waarna Jaden Philogene de voorsprong in de negende minuut op aangeven van Hirst verdubbelde. Vervolgens nam Ipswich gas terug, maar had het gedurende de rest eerste helft niet veel te vrezen van QPR. Daardoor ging het met een 2-0 voorsprong de rust in.

Na de pauze maakten de Londenaren er wel meer een wedstrijd van, maar was het de thuisploeg dat de wedstrijd in de slotfase definitief besliste. Na geschutter achterin bij QPR liet doelman Joe Walsh de bal los, waarna invaller Kasey McAteer de derde van de middag maakte. Daarmee is promotie van Ipswich een feit en vertrekt Akpom dus definitief bij Ajax.