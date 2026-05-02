Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax

2 mei 2026, 15:27   Bijgewerkt: 15:41
Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ipswich Town is zaterdagmiddag gepromoveerd naar de Premier League. Daarmee is aan alle voorwaarden voor de verplichte koopoptie in de huurdeal van Chuba Akpom voldaan. Ipswich zal nu een miljoenenbedrag overmaken aan Ajax. Waar de NOS spreekt over circa acht miljoen euro, meldt De Telegraaf juist dat het om ruim negen miljoen euro gaat.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 ruim twaalf miljoen euro aan Middlesbrough om Akpom naar Nederland te halen. De Engelsman wist niet te aarden in Amsterdam en mocht al snel weer vertrekken. Halverwege seizoen 2024/25 werd Akpom verhuurd aan Lille OSC, maar de Fransen namen hem niet definitief over. Afgelopen zomer werd de aanvaller vervolgens verhuurd aan Ipswich Town.

Bij die huurdeal werd een voorwaardelijke koopoptie van zo’n acht miljoen euro opgenomen. De Engelsen zouden Akpom verplicht moeten overnemen als hij in minstens veertig procent van de wedstrijden in actie zou komen én Ipswich zou promoveren. Aan die eerste voorwaarde was al voldaan, dus keek Ajax zaterdagmiddag met veel interesse naar het thuisduel van Ipswich tegen Queens Park Rangers. Voorafgaand aan de laatste speelronde in de Championship stonden The Tractor Boys namelijk op de tweede plek, die recht geeft op directe promotie naar het hoogste niveau. Ipswich had een punt meer dan nummer drie Millwall en moest dus winnen om promotie af te dwingen.

Met Akpom op de bank begon de ploeg van Kieran McKenna erg goed aan het duel op eigen veld. Al na drie minuten zette George Hirst de thuisploeg op voorsprong door van heel dichtbij binnen te tikken, waarna Jaden Philogene de voorsprong in de negende minuut op aangeven van Hirst verdubbelde. Vervolgens nam Ipswich gas terug, maar had het gedurende de rest eerste helft niet veel te vrezen van QPR. Daardoor ging het met een 2-0 voorsprong de rust in.

Na de pauze maakten de Londenaren er wel meer een wedstrijd van, maar was het de thuisploeg dat de wedstrijd in de slotfase definitief besliste. Na geschutter achterin bij QPR liet doelman Joe Walsh de bal los, waarna invaller Kasey McAteer de derde van de middag maakte. Daarmee is promotie van Ipswich een feit en vertrekt Akpom dus definitief bij Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

  • Gisteren, 20:51
  • Gisteren, 20:51
  • 6
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
Scheidsrechter Sander van der Eijk met Mika Godts en Sean Steur tijdens Ajax-FC Twente

Eredivisie-directeurs hard voor Ajax: 'Ontneem ze het thuisvoordeel'

  • do 30 april, 17:29
  • 30 apr. 17:29
  • 9
Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.171 Reacties
1.313 Dagen lid
6.398 Likes
Gusa
Volgens mij gaat het om 8 miljoen pond, zo'n 9,2 miljoen euro.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.868 Reacties
1.313 Dagen lid
19.650 Likes
Kramer
Espn meld ook 9 miljoen ja

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.868 Reacties
1.313 Dagen lid
19.650 Likes
Kramer
Niet verwacht, ipswitch was niet zo lekker bezig de laatste weken. Maar mooi! Door de verhuur periodes en nu de uiteindelijke verkoop heb je nog ongeveer evenveel terug.

dilima1966
3.497 Reacties
1.055 Dagen lid
17.034 Likes
dilima1966
Leveren ajax nog steeds verlies op

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.171 Reacties
1.313 Dagen lid
6.398 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij gaat het om 8 miljoen pond, zo'n 9,2 miljoen euro.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.868 Reacties
1.313 Dagen lid
19.650 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Espn meld ook 9 miljoen ja

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.868 Reacties
1.313 Dagen lid
19.650 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet verwacht, ipswitch was niet zo lekker bezig de laatste weken. Maar mooi! Door de verhuur periodes en nu de uiteindelijke verkoop heb je nog ongeveer evenveel terug.

dilima1966
3.497 Reacties
1.055 Dagen lid
17.034 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leveren ajax nog steeds verlies op

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ipswich - QPR

Ipswich Town
3 - 0
Queens Park Rangers
Vandaag gespeeld om 13:30
Competitie: Championship
Seizoen: 2025/2026

Chuba Akpom

Chuba Akpom
Ipswich Town
Team: Ipswich
Leeftijd: 30 jaar (9 okt. 1995)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ipswich
29
2
2024/2025
Lille
14
3
2024/2025
Ajax
16
3
2023/2024
Ajax
25
11

Stand Championship 2025/2026

Championship
GS
DS
PT
1
Coventry
45
48
92
2
Ipswich
45
30
81
3
Millwall
45
13
80
4
Middlesbrough
45
25
79
5
Southampton
45
24
77

