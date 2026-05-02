Liverpool luistert naar grote wens Arne Slot

2 mei 2026, 13:03
Arne Slot bij Liverpool
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Liverpool heeft contact opgenomen met Jan Paul van Hecke over een mogelijke transfer, zo meldt Voetbal International. Arne Slot zou enorm gecharmeerd zijn van de Oranje-international, die bij Brighton & Hove Albion vastligt tot medio 2027.

Van Hecke staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Brighton, dat hem destijds oppikte bij NAC Breda. Na verhuurperiodes bij sc Heerenveen en Blackburn Rovers ontpopte hij zich tot vaste waarde in de defensie van de Engelsen, waarmee hij zich onder meer in het Nederlands elftal speelde. Brighton zou graag langer verder willen met de Nederlander, maar hij weigert zijn contract dat nog een jaar doorloopt te verlengen. Daardoor moet de club verkopen om nog een transfersom voor hem te ontvangen.

Er is volop interesse vanuit de Premier League in de tienvoudig international. Zo zouden onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur al met de Nederlander hebben gesproken en voegt nu ook Liverpool zich bij het lijstje met geïnteresseerde clubs, zo meldt VI. Bronnen rondom de club en Van Hecke melden aan het weekblad dat er al contact is tussen beide partijen.

De interesse van Liverpool in Van Hecke komt waarschijnlijk bij Slot vandaan. De Nederlandse trainer zou hem namelijk ook in zijn tijd bij Feyenoord al naar De Kuip hebben willen halen, maar slaagde daar destijds niet in. Van Hecke is overigens niet de enige Oranje-international die Liverpool moet komen versterken: ook Micky van de Ven staat op het lijstje van Slot en Liverpool.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
34
14
61
4
Liverpool
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58
6
Brighton
34
9
50

