Liverpool luistert naar grote wens Arne Slot

Liverpool heeft contact opgenomen met over een mogelijke transfer, zo meldt Voetbal International. Arne Slot zou enorm gecharmeerd zijn van de Oranje-international, die bij Brighton & Hove Albion vastligt tot medio 2027.

Van Hecke staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Brighton, dat hem destijds oppikte bij NAC Breda. Na verhuurperiodes bij sc Heerenveen en Blackburn Rovers ontpopte hij zich tot vaste waarde in de defensie van de Engelsen, waarmee hij zich onder meer in het Nederlands elftal speelde. Brighton zou graag langer verder willen met de Nederlander, maar hij weigert zijn contract dat nog een jaar doorloopt te verlengen. Daardoor moet de club verkopen om nog een transfersom voor hem te ontvangen.

Er is volop interesse vanuit de Premier League in de tienvoudig international. Zo zouden onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur al met de Nederlander hebben gesproken en voegt nu ook Liverpool zich bij het lijstje met geïnteresseerde clubs, zo meldt VI. Bronnen rondom de club en Van Hecke melden aan het weekblad dat er al contact is tussen beide partijen.

De interesse van Liverpool in Van Hecke komt waarschijnlijk bij Slot vandaan. De Nederlandse trainer zou hem namelijk ook in zijn tijd bij Feyenoord al naar De Kuip hebben willen halen, maar slaagde daar destijds niet in. Van Hecke is overigens niet de enige Oranje-international die Liverpool moet komen versterken: ook Micky van de Ven staat op het lijstje van Slot en Liverpool.