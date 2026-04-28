heeft zich met zijn scoringsdrift in de kijker gespeeld van meerdere clubs uit de Premier League. De spits van Feyenoord staat nadrukkelijk op de radar van Everton, Tottenham Hotspur, Leeds United en Brighton & Hove Albion. Volgens Engelse media overwegen de vier verenigingen om in de zomer een formele poging te wagen voor de Japanner.

De aanvalsleider is bezig aan een uiterst succesvol jaar in Rotterdamse dienst. Ueda heeft dit seizoen al 26 doelpunten gemaakt in de Eredivisie en is daarmee momenteel de topscorer van de competitie. Eerder wist het Algemeen Dagblad al te melden dat er veel clubs voor de spits in de rij staan, maar inmiddels worden de namen van de geïnteresseerde partijen steeds concreter. "Zijn vorm is geëxplodeerd. Ueda floreert als het middelpunt van de aanval van Feyenoord", zo klinkt het.

Van de vier genoemde clubs lijkt Everton momenteel zeer gecharmeerd te zijn, aangezien de club de Japanner op een shortlist heeft geplaatst. Manager David Moyes is op zoek naar extra aanvallende stootkracht om zijn huidige opties Beto en Thierno Barry te ondersteunen. Ueda is overigens niet de enige speler die op het wensenlijstje van Everton staat. Ook de namen van Santiago Castro, Liam Delap en Troy Parrott worden genoemd als mogelijke versterkingen voor de voorhoede. Over de laatstgenoemde Ier is al langer bekend dat hij door veel Premier League-clubs wordt gevolgd.

Het toonaangevende TEAMTalk weet te melden dat de interesse van de Engelse clubs zich momenteel nog in de beginfase bevindt. Toch is de kans aannemelijk dat de belangstelling de komende maanden zal toenemen. Allen overwegen ze een potentiële stap in de zomer, weet het medium te melden. Voor de Britse clubs vormt de speler van Feyenoord bovendien een financieel aantrekkelijk doelwit. Het Engelse medium ziet hem als een relatief goedkope optie op de transfermarkt: "Zijn transferwaarde is aan de lage kant, gezien zijn belang voor de Nederlandse club".