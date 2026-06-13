Bizar: Kieran Trippier voelt zich verraden en wil na 2 weken weg bij nieuwe club

is woest op zijn nieuwe werkgever Wolverhampton Wanderers en wil zijn kersverse contract per direct laten ontbinden. De 35-jarige rechtsback werd eerder deze week officieel gepresenteerd bij de gedegradeerde club, maar zag tot zijn grote onvrede hoe manager Rob Edwards slechts drie dagen later werd ontslagen.

Omdat de Engelse oefenmeester de belangrijkste reden was voor zijn overstap, onderzoekt de verdediger momenteel zijn opties om de samenwerking nog voor de officiële ingangsdatum te beëindigen.

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De 54-voudig Engels international verliet Newcastle United onlangs transfervrij, nadat zijn contract daar na vierenhalf jaar ten einde liep. Afgelopen maandag tekende hij een tweejarige verbintenis tot medio 2028 op Molineux, met een optie voor nog een extra jaar.

Ondanks interesse van andere Premier League-clubs en aanbiedingen uit Saudi-Arabië, koos de ex-speler van Tottenham Hotspur en Atlético specifiek voor het project van Edwards.

Aan die samenwerking kwam donderdag echter abrupt een einde. De clubleiding van de Wolves besloot de wegen met Edwards na een dienstverband van slechts zeven maanden te scheiden, volgend op een uitgebreide evaluatie van het degradatieseizoen. Volgens voorzitter Nathan Shi wil de clubleiding een andere sportieve richting inslaan op het tweede niveau van Engeland. In de wandelgangen wordt de Portugese trainer César Peixoto inmiddels genoemd als de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen.

Voor Trippier kwam het ontslag als een complete verrassing, aangezien Edwards kort daarvoor nog nauw betrokken was bij zijn presentatie. Volgens onder meer Sky Sports voelt de rechtervleugelverdediger zich misleid en verraden door de handelswijze van de clubleiding.

Omdat zijn nieuwe contract formeel pas op 1 juli ingaat, bekijkt de routinier momenteel of er juridische ruimte is in zijn voorcontract om de overeenkomst te verscheuren. Mocht de ontbinding daadwerkelijk plaatsvinden, dan is de speler opnieuw transfervrij op te pikken.