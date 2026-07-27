Wie is Ajax-target Tolu Arokodare? Doelpuntenmachine in België en persona non grata bij Wolves

De volgende peperdure spits lijkt op weg naar Ajax. Volgens Fabrizio Romano hebben de Amsterdammers een akkoord bereikt met Wolverhampton Wanderers over de huur van Toluwalase Emmanuel Arokodare, beter bekend als . De deal bevat een koopoptie van 22 miljoen euro. Maar wie is deze boomlange 25-jarige Nigeriaan, die uitgroeide tot fenomeen bij KRC Genk en onlangs voor problemen zorgde bij zijn Engelse werkgever?

Fenomeen in Letland

Met zijn lengte van 1,97 meter heeft de aanvaller een imposant postuur, zo viel al vroeg in zijn carrière op in zijn thuisland Nigeria. In Letland zette Arokodare zijn eerste stappen in Europa bij Valmiera FC. Daar viel zijn scorend vermogen direct op: hij maakte 22 doelpunten in 32 wedstrijden. Dat leverde hem een huurtransfer op naar FC Köln.

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Die periode verliep minder succesvol, waarna Ligue 2-club Amiens SC hem oppikte. Op het tweede niveau van Frankrijk viel Arokodare niet alleen op door zijn balvastheid, maar ook door zijn vermogen om medespelers in stelling te brengen en zijn snelheid.

41 goals in België

Arokodare verscheen ondertussen op de radar van KRC Genk, dat hem in de winter van 2023 overnam van Amiens. Dat bleek een schot in de roos: in ruim 2,5 seizoen was de Nigeriaan goed voor liefst 41 doelpunten in 113 officiële wedstrijden. Daarnaast leverde hij twaalf assists.

In seizoen 2024/25 werd Arokodare zelfs topscorer van de Jupiler Pro League. Beelden van dat seizoen zijn te bekijken via deze link.

De spits stond daardoor bij meerdere clubs uit grote Europese competities op de radar, maar uiteindelijk pakte Wolverhampton Wanderers door. De Engelse club betaalde afgelopen zomer 27 miljoen euro voor de boomlange aanvaller.

Zijn eerste seizoen in de grootste competitie ter wereld verliep echter moeizaam en kreeg een tumultueus einde. Arokodare maakte slechts zes doelpunten en groeide onlangs uit tot persona non grata. De spits zou van trainer César Peixoto te horen hebben gekregen dat hij niet langer met de eerste selectie mocht meetrainen, maar legde die instructie naast zich neer. Wolves zette vervolgens extra beveiliging in op het trainingscomplex.

Ajax lijkt nu te profiteren van de situatie en gaat volgens Romano toeslaan met een huurtransfer. De Italiaan gebruikte inmiddels zijn bekende woorden ‘here we go’, wat betekent dat hij de transfer als rond beschouwt.

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Wat voor spits is Arokodare, de nieuwe aankoop van Ajax?

Arokodare is meer dan alleen een spits die zijn lengte als wapen gebruikt. Natuurlijk profiteert hij van zijn fysieke kracht en vormt hij een gevaar in de lucht, maar juist zijn veelzijdigheid maakt hem interessant.

De Nigeriaan combineert zijn imposante lichaam met verrassend veel dynamiek. Hij kan ruimtes achter verdedigers aanvallen, deelnemen aan het combinatiespel en door zijn kracht ook als aanspeelpunt fungeren. Daarmee biedt hij zijn ploeg meerdere mogelijkheden in de aanval.

Ook zijn werklust zonder bal past bij het moderne spitsenprofiel. Arokodare zet verdedigers onder druk en schuwt het vuile werk niet. Wel is er nog ruimte voor verbetering in zijn rendement. Zijn doelpuntenproductie wisselt per wedstrijd en ook in het maken van de juiste keuzes voor het doel valt nog winst te behalen.

De stap naar een hoger niveau bleek daarnaast niet direct eenvoudig. In Engeland kreeg hij te maken met een hoger tempo en meer fysieke weerstand, waardoor hij tijd nodig had om zich aan te passen.

Ajax was na het vertrek van Wout Weghorst nog op zoek naar een spits die een vergelijkbare rol kan vervullen. Die lijkt de club nu gevonden te hebben in de persoon van Arokodare.