Live voetbal

Klap voor AZ: sterkhouder loopt mogelijk ernstige blessure op

27 juli 2026, 13:11
Lee-Roy Echteld
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

AZ moet het voorlopig stellen zonder Denso Kasius. De 23-jarige verdediger liep een blessure op tijdens het laatste oefenduel van de Alkmaarders (tegen Olympiakos) en komt daardoor niet in actie tijdens de start van het nieuwe seizoen. Trainer Leeroy Echteld bevestigt tegenover het Noordhollands Dagblad dat de rechtsback voorlopig niet inzetbaar is.

AZ sloot de voorbereiding af met een 3-2 overwinning op de Griekse tegenstander van NEC in de voorronde van de Champions League. Het duel was intens en kende een aantal stevige momenten, maar voor Kasius kwam er al snel een einde aan de wedstrijd. Na veertien minuten ging de verdediger naar de grond en moest hij noodgedwongen worden vervangen.

Nieuwe tegenvaller na eerder blessureleed

Artikel gaat verder onder video

Volgens Echteld staat Kasius de komende periode aan de kant en moet hij de seizoensstart missen. Het Noordhollands Dagblad meldt dat er mogelijk sprake is van een ernstige liesblessure, al is de officiële diagnose nog niet bekendgemaakt.

De blessure is een nieuwe tegenvaller voor Kasius, die ook vorig seizoen al lange tijd uit de roulatie was. Destijds hield een enkelblessure hem maanden aan de kant. Door het blessureleed kwam de verdediger uiteindelijk slechts tot 29 wedstrijden in Alkmaarse dienst.

Kasius keerde pas begin maart terug op het veld nadat hij vanaf begin november 2025 buitenspel had gestaan. Ondanks zijn langdurige afwezigheid verlengde hij wel zijn contract bij AZ. Zijn huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2029.

Kasius kwam in 2023 over van Bologna. Daarvoor was de back actief bij SK Rapid, FC Utrecht en FC Volendam.

AZ start de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen promovendus ADO Den Haag.

➡️ Meer nieuws over Denso Kasius

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Calvin Stengs staat voor sensationele rentree in de Eredivisie

Calvin Stengs staat voor sensationele rentree in de Eredivisie

  • za 25 juli, 18:21
  • 25 jul. 18:21
  • 6
Mexx Meerdink en Troy Parrott in actie namens AZ

AZ geeft glashelder signaal af aan Mexx Meerdink en Troy Parrott

  • za 25 juli, 21:07
  • 25 jul. 21:07
  • 3
Kees Smit bij het Nederlands elftal

Kees Smit verbaasd: 'Had wel iets meer verwacht'

  • wo 22 juli, 22:23
  • 22 jul. 22:23
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Denso Kasius

Denso Kasius
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (6 okt. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
17
2
2024/2025
AZ
32
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2023/2024
AZ
16
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws