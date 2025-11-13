Een flinke tegenvaller voor AZ: de blessure van blijkt ernstiger dan verwacht. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De rechtsback ontbrak al in de wedstrijden tegen Crystal Palace en PSV en is donderdagochtend geopereerd aan zijn linkerenkel.

De langdurige blessure is een streep door de rekening van trainer Maarten Martens, die vanwege een blessure ook al niet over zijn andere rechtsback Seiya Maikuma kan beschikken. De Japanner liep in de zomer een blessure op en heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen. "Uit verder onderzoek bleek dat het niet goed was en dat het ernstiger was dan we aanvankelijk dachten. Hij ligt er een aantal maanden uit", aldus Martens over de blessure van Kasius.

Met Elijah Dijkstra beschikt AZ nog over een derde rechtsback. De negentienjarige vleugelverdediger mocht dan ook in de duels met Crystal Palace en PSV zijn opwachting maken. De verwachting is dat hij voorlopig de eerste keus op e rechtsbackpositie blijft. De blessure voor Kasius zorgt ervoor dat de ziekenboeg van de Alkmaarders ook weer voller stroomt. Want naast Kasius en Maikuma zitten ook Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Mexx Meerdink, Matej Sin en Dave Kwakman in de lappenmand.