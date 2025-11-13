Live voetbal

Gigantische domper voor AZ: Kasius maanden uit de running

AZ-spelers Troy Parrott en Denso Kasius
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
13 november 2025, 14:49

Een flinke tegenvaller voor AZ: de blessure van Denso Kasius blijkt ernstiger dan verwacht. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De rechtsback ontbrak al in de wedstrijden tegen Crystal Palace en PSV en is donderdagochtend geopereerd aan zijn linkerenkel.

De langdurige blessure is een streep door de rekening van trainer Maarten Martens, die vanwege een blessure ook al niet over zijn andere rechtsback Seiya Maikuma kan beschikken. De Japanner liep in de zomer een blessure op en heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen. "Uit verder onderzoek bleek dat het niet goed was en dat het ernstiger was dan we aanvankelijk dachten. Hij ligt er een aantal maanden uit", aldus Martens over de blessure van Kasius.

Met Elijah Dijkstra beschikt AZ nog over een derde rechtsback. De negentienjarige vleugelverdediger mocht dan ook in de duels met Crystal Palace en PSV zijn opwachting maken. De verwachting is dat hij voorlopig de eerste keus op e rechtsbackpositie blijft. De blessure voor Kasius zorgt ervoor dat de ziekenboeg van de Alkmaarders ook weer voller stroomt. Want naast Kasius en Maikuma zitten ook Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Mexx Meerdink, Matej Sin en Dave Kwakman in de lappenmand.

12deman
747 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Kameraden zo blijkt de overwinning van PSV op AZ scorebord journalistiek, waar de emotionele supporters graag in meegaan, "het onderbuikgevoel" verdringt bij veel op dit forum de feiten.

Reacties

Kameraden zo blijkt de overwinning van PSV op AZ scorebord journalistiek, waar de emotionele supporters graag in meegaan, “het onderbuikgevoel” verdringt bij veel op dit forum de feiten.

Denso Kasius

Denso Kasius
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (6 okt. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
2
2024/2025
AZ
32
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2023/2024
AZ
16
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

