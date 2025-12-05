Sinterklaas valt als gangster Vandaag Inside binnen en beledigt iedereen

Het is weer pakjesavond en traditiegetrouw is Sinterklaas dan ook weer aangeschoven bij Vandaag Inside. Dat deed hij vrijdag op een zeer opvallende manier.

Sinterklaas had vlak voor binnenkomst een moeilijk telefoontje en was zichtbaar niet tevreden met de uitkomst daarvan. Om de teleurstelling iets te verwerken, kwam Sint met zonnebril al dansend met vier zomers geklede dames, die later zijn beveiligsters bleken te zijn, binnen bij de studio van Vandaag Inside.

René van der Gijp, Hélène Hendriks en Johan Derksen kwamen niet meer bij toen ze de Sint los zagen gaan. Het gelach van Van der Gijp was heel duidelijk te horen. Na afloop van de show, die werd vergezeld door het nummer 'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' was er luid applaus te horen.

Sinterklaas ging vervolgens in de stoel zitten die voor hem was klaargezet en schold uit het niets: 'Kutzooi!'. De goedheiligman begon nog vrij positief door te zeggen dat hij blij was een keer met Hendriks aan tafel te zitten, maar daarna deelde hij dat hij enorm moe werd van de andere mannen aan tafel. "Elke keer zeg ik: 'Dit is de laatste keer geweest, ik kom niet meer'. Maar ik ben een ruggengraatloze visstick en nu zit ik hier weer."

Sint wordt moe van Genee

Dan richt Sint zijn gezicht richting Wilfred Genee. "Kijk hem zitten met zijn stomme liedjes altijd. De hoofdpiet zei: 'Ik heb nog liever dat de stoomboot zingt dan meneer Wilfred.'' Ook Chris Woerts krijgt ervanlangs. "Serieus... Er zitten dagelijks een miljoen mensen te luisteren naar wat meneer Woerts van Oekraïne vindt. Dat lult maar raak joh..." Sinterklaas heeft bovendien een tolkpiet geregeld, zodat Woerts eindelijk een keer goed te verstaan is.

Daarna is ook Thomas van Groningen nog aan de beurt. "Puntmuts op zijn kneiter, hengeltje in zijn klauwen, kruiwagen erbij: je kunt hem zo in de tuin zetten." Dan wordt er een afbeelding van Van Groningen als kabouter getoond en komt de zaal niet meer bij. Victor Vlam is ook geen favoriet van de Sint. "Ik heb in mijn testament opgenomen dat als ik dood ben, mijn as in zijn ogen moet worden uitgesmeerd!" De goedheiligman (Marco Louwerens) zou nog lang doorgaan met zijn beledigingen.