Live voetbal 7

Ronald Koeman baalt van FIFA: 'Het duurde wel heel lang, allemaal poespas'

Ronald Koeman baalt van FIFA: 'Het duurde wel heel lang, allemaal poespas'
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 21:07

Ronald Koeman baalt van de manier waarop de FIFA de WK-loting in Washington heeft georganiseerd. De bondscoach van het Nederlands elftal vond dat het allemaal wel erg lang duurde, al is hij tevreden met de uitkomst van de loting.

"Het duurde wel heel lang", zegt Koeman in een eerste reactie bij de NOS over de WK-loting. "Je komt voor de loting en dan komt er allemaal poespas omheen." Daarmee doelt hij op interviews, video’s en optredens die voorafgaand aan de loting plaatsvonden. Rond 19.30 uur, zo’n anderhalf uur na de start, begon de loting écht pas.

Artikel gaat verder onder video

"Als eerste kijk je naar de tegenstanders. Met zoveel poules is het in evenwicht. Japan is altijd een fit en goed team. Tunesië heb ik wat minder zicht op op dit moment. De laatste tegenstander kan wederom Polen worden, maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn", aldus Koeman.

"De poule is prima. We gaan ons voorbereiden en dat is het allerbelangrijkste. Het is iets waar we mee verder kunnen."

➡️ Meer over de WK-loting

Lees ook:
Loting voor het WK 2026

FCUpdate Extra Tijd: 'Groep C is het horrorscenario voor Oranje bij de loting'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
Dick Advocaat en René van der Gijp

Van der Gijp verbaast zich om Advocaat: ‘Op tv andere mening dan achter de schermen’

  • Gisteren, 14:37
  • Gisteren, 14:37
Rafael van der Vaart

Van der Vaart hekelt suggesties voor Til in Oranje

  • Gisteren, 11:54
  • Gisteren, 11:54
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
235 Reacties
886 Dagen lid
1.255 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het leek net op het Eurovisie Songfestival, met allemaal shows en optredens waar niemand op te wachten zit

JesseNL
6 Reacties
7 Dagen lid
0 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik geef koeman gelijk, die poespas hoefde van mij ook niet. Je wilt toch zsm weten wie je tegenstanders zijn op aankomend wk. En niet anderhalf uur wachten op de daadwerkelijke loting.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
235 Reacties
886 Dagen lid
1.255 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het leek net op het Eurovisie Songfestival, met allemaal shows en optredens waar niemand op te wachten zit

JesseNL
6 Reacties
7 Dagen lid
0 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik geef koeman gelijk, die poespas hoefde van mij ook niet. Je wilt toch zsm weten wie je tegenstanders zijn op aankomend wk. En niet anderhalf uur wachten op de daadwerkelijke loting.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel