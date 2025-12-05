Ronald Koeman baalt van de manier waarop de FIFA de WK-loting in Washington heeft georganiseerd. De bondscoach van het Nederlands elftal vond dat het allemaal wel erg lang duurde, al is hij tevreden met de uitkomst van de loting.

"Het duurde wel heel lang", zegt Koeman in een eerste reactie bij de NOS over de WK-loting. "Je komt voor de loting en dan komt er allemaal poespas omheen." Daarmee doelt hij op interviews, video’s en optredens die voorafgaand aan de loting plaatsvonden. Rond 19.30 uur, zo’n anderhalf uur na de start, begon de loting écht pas.

"Als eerste kijk je naar de tegenstanders. Met zoveel poules is het in evenwicht. Japan is altijd een fit en goed team. Tunesië heb ik wat minder zicht op op dit moment. De laatste tegenstander kan wederom Polen worden, maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn", aldus Koeman.

"De poule is prima. We gaan ons voorbereiden en dat is het allerbelangrijkste. Het is iets waar we mee verder kunnen."