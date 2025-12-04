FCUpdate Extra Tijd: 'Groep C is het horrorscenario voor Oranje bij de loting'

In deze nieuwe aflevering van FCUpdate Extra Tijd blikken Tim van Sintfiet van Mee Met Oranje en FCUpdate-presentator Sander Kamphof vooruit op het komende voetbalweekend. De loting van Oranje staat voor de deur. Op pakjesavond wordt bekend welke tegenstanders Nederland tegenkomt in de poule, volgend jaar zomer. Tim van Sintfiet heeft een aantal interessante feitjes over welke poules Oranje absoluut wil vermijden. Verder wordt de positie van Arne Slot besproken, oogt PSV ijzersterk en heeft Tim een duidelijke mening over Robin van Persie.

Beluister de volledige podcast hieronder!