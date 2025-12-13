De carrière van is definitief ten einde gekomen. De 34-jarige middenvelder heeft besloten niet meer terug te keren in het profvoetbal en gaat zijn contract bij São Paulo in goed overleg laten ontbinden. Dat melden Braziliaanse media, waaronder ESPN en Globo Esporte. De club houdt in de sportieve planning voor 2026 al geen rekening meer met de oud-international van Brazilië.

Oscar verblijft momenteel met zijn familie op vakantie en volgt nog altijd het medische herstelprotocol. De verwachting is dat hij binnen enkele dagen via sociale media officieel zijn afscheid aankondigt. Zijn contract bij São Paulo liep formeel nog twee jaar door, maar beide partijen sturen aan op een ontbinding in overleg.

Medische schrik gaf doorslag

De beslissing volgt na een ernstig incident vorige maand, toen Oscar tijdens medische testen in het trainingscentrum van São Paulo onwel werd en kortstondig het bewustzijn verloor. Hij werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij zelfs op de intensive care belandde. Artsen stelden een vasovagale syncope vast, een plotselinge flauwte veroorzaakt door een tijdelijke daling van de bloeddruk en hartslag.

Volgens specialisten is de aandoening niet levensbedreigend, maar vereist deze wel blijvende controle. Binnen São Paulo werd al rekening gehouden met een afscheid; die kans werd intern zelfs op 99 procent geschat. In de afgelopen dagen heeft Oscar die knoop definitief doorgehakt.

Bewogen carrière

Het seizoen 2025 werd sportief een moeizaam slothoofdstuk. Oscar kampte met meerdere blessures, waaronder een fractuur in drie wervels, waardoor hij drie maanden uit de roulatie was. In 21 wedstrijden voor São Paulo kwam hij tot twee doelpunten.

Oscar brak door bij São Paulo, maar vertrok in 2010 via een slepend juridisch conflict naar Internacional. Daarna bouwde hij een indrukwekkende internationale loopbaan op, met hoogtepunten bij Chelsea, waar hij tussen 2012 en 2017 uitgroeide tot vaste waarde, en later een lucratief avontuur in China.

Voor de Braziliaanse nationale ploeg speelde Oscar 48 interlands. Hij won de Confederations Cup in 2013 en stond op het WK van 2014 in eigen land alle wedstrijden op het veld. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de halve finale tegen Duitsland, waarin hij bij de historische 1-7 nederlaag het enige Braziliaanse doelpunt maakte.