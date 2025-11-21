Live voetbal

Memphis vernedert tegenstander en maakt belangrijke goal voor Corinthians

Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras
Foto: © Imago
21 november 2025

Memphis Depay was donderdag weer eens belangrijk voor zijn club Corinthians. De spits van het Nederlands zette zijn Braziliaanse werkgever vlak voor tijd op fraaie wijze op voorsprong in het competitieduel met São Paulo.

Corinthians verloor de laatste twee wedstrijden voor de interlandbreak (van RB Braantino en Ceará) en kon dus wel weer eens een driepunter gebruiken. In het thuisduel met São Paulo kwam de club na een halfuur spelen op voorsprong door een benutte strafschop van Yuri Alberto. Gonzalo Tapia zette de bezoekers tien minuten na rust echter weer op gelijke hoogte.

Memphis viel een halfuur voor tijd in en nam Corinthians zes minuten voor tijd bij de hand. De spits controleerde een voorzet uitstekend, trakteerde zijn bewaker op een vernederende panna en klopte doelman Rafael in de korte hoek: 2-1. Het bleek een beslissende voorsprong, die helemaal veilig was toen Alberto vlak voor tijd met zijn tweede van de wedstrijd de eindstand op 3-1 bepaalde.

Door de zege passeert Corinthians São Paulo op de ranglijst en staat de club van Memphis nu negende in de Braziliaanse Serie A.

Goals maken en beslissend zijn. Voeten laten spreken…dat handje is onnodig. Vai Corinthians!

