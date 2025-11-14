Live voetbal 5

Online storm van kritiek op Depay en Verbruggen tijdens Polen - Nederland

Memphis Depay
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 november 2025, 21:40   Bijgewerkt: 21:58

Memphis Depay en Bart Verbruggen ontvangen kritiek tijdens de wedstrijd tussen Polen en Nederland. De spits en de keeper worden door veel fans verantwoordelijk gehouden voor het openingsdoelpunt van Polen in de slotfase van de eerste helft.

In de 43ste minuut liep Depay zich tot tweemaal toe vast op de helft van Polen. Daardoor kon Polen uitbreken. In de omschakeling verstuurde Robert Lewandowski een fraaie steekpass aan Piotr Zielinski, die op het doel van Bart Verbruggen af kon. Met een laag schot, door de benen van Verbruggen, zette hij Polen op voorsprong.

Op sociale media wordt Depay bekritiseerd om zijn balverlies. “Polen 1-0 voor dankzij Memphis. Wat een dom balverlies zeg! Daar heb je helemaal niks aan zodra hij buiten de zestien komt”, schrijft een kijker bijvoorbeeld. “Hele eerste helft niks aan de hand, meeste balbezit, controle, maar als je geen kansen creëert koop je er niks voor.. Onnodig deze achterstand.”

Anderen vragen zich af waarom Verbruggen zo ver zijn doel uit kwam. Onder hen ook NOS-analist Rafael van der Vaart: "Waarom komt hij uit?" Pierre van Hooijdonk is het er niet mee eens. "Daar hoort een keeper wel te staan."

Van Hooijdonk kritisch op Van Dijk

Van Hooijdonk wijst ook naar aanvoerder Virgil van Dijk. "Er gaat heel erg veel mis. Het begint voorin. Memphis wordt eigenlijk verrast door een man in zijn rug die de bal afsnoept. Als Lewandowski de bal krijgt, moet Van Dijk het gat dichtlopen. Dan is er niks aan de hand. Hij blijft staan, maar daar is helemaal niemand en daar komt niemand. Dan is het gewoon één-tegen-één. Dit is gewoon heel slecht verdedigd."

Arena
1.521 Reacties
95 Dagen lid
3.527 Likes
Arena
avatar

Niet mee eens. Op de eerste plaats trekt Polen een behoorlijk stabiele verdediging op waar lastig doorheen te voetballen is. Dus dan is het redelijk plausibel dat je je als aanvaller wel eens vast gaat lopen. Bovendien wordt er gerept over "Nederland heeft de controle" maar daar heb je weinig aan als je te traag bent en nauwelijks wat weet te creëren. En dat ligt zeer zeker niet aan Depay. Wat Verbruggen en het tegendoelpunt betreft, en ik van mening dat het juist van Dijk is die eigenlijk totaal niet ingrijpt als Kaminski op het doel af komt, en dat is wel volgens mij wat Verbruggen verwachtte. Daarom staat hij ook dáár en heeft hij een houding van "van Dijk gaat dat aanpakken". Maar van Dijk doet niks. Voor de rest mag er juist veel kritiek komen op het hele NL Elftal: je hebt de controle op het veld maar je doet er nauwelijks wat mee. Veel te laag baltempo, te vaak terugspelen, en geen ideeën hoe je door die Poolse muur heen komt.

avatar

Niet mee eens. Op de eerste plaats trekt Polen een behoorlijk stabiele verdediging op waar lastig doorheen te voetballen is. Dus dan is het redelijk plausibel dat je je als aanvaller wel eens vast gaat lopen. Bovendien wordt er gerept over "Nederland heeft de controle" maar daar heb je weinig aan als je te traag bent en nauwelijks wat weet te creëren. En dat ligt zeer zeker niet aan Depay. Wat Verbruggen en het tegendoelpunt betreft, en ik van mening dat het juist van Dijk is die eigenlijk totaal niet ingrijpt als Kaminski op het doel af komt, en dat is wel volgens mij wat Verbruggen verwachtte. Daarom staat hij ook dáár en heeft hij een houding van "van Dijk gaat dat aanpakken". Maar van Dijk doet niks. Voor de rest mag er juist veel kritiek komen op het hele NL Elftal: je hebt de controle op het veld maar je doet er nauwelijks wat mee. Veel te laag baltempo, te vaak terugspelen, en geen ideeën hoe je door die Poolse muur heen komt.

Polen - Nederland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
