en ontvangen kritiek tijdens de wedstrijd tussen Polen en Nederland. De spits en de keeper worden door veel fans verantwoordelijk gehouden voor het openingsdoelpunt van Polen in de slotfase van de eerste helft.

In de 43ste minuut liep Depay zich tot tweemaal toe vast op de helft van Polen. Daardoor kon Polen uitbreken. In de omschakeling verstuurde Robert Lewandowski een fraaie steekpass aan Piotr Zielinski, die op het doel van Bart Verbruggen af kon. Met een laag schot, door de benen van Verbruggen, zette hij Polen op voorsprong.

Op sociale media wordt Depay bekritiseerd om zijn balverlies. “Polen 1-0 voor dankzij Memphis. Wat een dom balverlies zeg! Daar heb je helemaal niks aan zodra hij buiten de zestien komt”, schrijft een kijker bijvoorbeeld. “Hele eerste helft niks aan de hand, meeste balbezit, controle, maar als je geen kansen creëert koop je er niks voor.. Onnodig deze achterstand.”

Anderen vragen zich af waarom Verbruggen zo ver zijn doel uit kwam. Onder hen ook NOS-analist Rafael van der Vaart: "Waarom komt hij uit?" Pierre van Hooijdonk is het er niet mee eens. "Daar hoort een keeper wel te staan."

Van Hooijdonk kritisch op Van Dijk

Van Hooijdonk wijst ook naar aanvoerder Virgil van Dijk. "Er gaat heel erg veel mis. Het begint voorin. Memphis wordt eigenlijk verrast door een man in zijn rug die de bal afsnoept. Als Lewandowski de bal krijgt, moet Van Dijk het gat dichtlopen. Dan is er niks aan de hand. Hij blijft staan, maar daar is helemaal niemand en daar komt niemand. Dan is het gewoon één-tegen-één. Dit is gewoon heel slecht verdedigd."

