Verbruggen na 46 seconden gepasseerd op Anfield; Van Hecke ziedend

Liverpool is zaterdag geweldig van start gegaan in het thuisduel met Brighton & Hove Albion. Al na 46 seconden zette Hugo Ekitiké de ploeg van Arne Slot op voorsprong, tot grote woede van Jan Paul van Hecke.

Liverpool zit momenteel niet in de beste fase van het seizoen. Na twee gelijke spelen op rij in de Premier League werd er afgelopen week in de Champions League wel gewonnen bij Internazionale (0-1). In de thuiswedstrijd tegen Brighton kende de ploeg van Slot echter een droomstart.

Na slecht uitverdedigen van Yankuba Minteh kwam de bal op het hoofd van Joe Gomez terecht. De verdediger kopte door naar Ekitiké, die controleerde en de bal vervolgens over Bart Verbruggen heen schoot. Het leek een houdbare bal voor de Nederlandse doelman. De start zorgde duidelijk voor grote frustratie bij Van Hecke. Op de beelden van Viaplay is duidelijk te zien dat hij het woedend uitschreeuwt: “Fucking hell.”

Liverpool - Brighton

Liverpool
16:00
Brighton & Hove Albion
Vandaag om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 25 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
15
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

