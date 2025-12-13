Liverpool is zaterdag geweldig van start gegaan in het thuisduel met Brighton & Hove Albion. Al na 46 seconden zette Hugo Ekitiké de ploeg van Arne Slot op voorsprong, tot grote woede van .

Liverpool zit momenteel niet in de beste fase van het seizoen. Na twee gelijke spelen op rij in de Premier League werd er afgelopen week in de Champions League wel gewonnen bij Internazionale (0-1). In de thuiswedstrijd tegen Brighton kende de ploeg van Slot echter een droomstart.

Na slecht uitverdedigen van Yankuba Minteh kwam de bal op het hoofd van Joe Gomez terecht. De verdediger kopte door naar Ekitiké, die controleerde en de bal vervolgens over Bart Verbruggen heen schoot. Het leek een houdbare bal voor de Nederlandse doelman. De start zorgde duidelijk voor grote frustratie bij Van Hecke. Op de beelden van Viaplay is duidelijk te zien dat hij het woedend uitschreeuwt: “Fucking hell.”