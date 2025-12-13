De supporters van Liverpool hebben zaterdagmiddag duidelijk gemaakt en Arne Slot te steunen. Nadat The Reds op 2-0 zijn gekomen tegen Brighton & Hove Albion zingt het publiek de ingevallen Egyptenaar toe. Direct daarna wordt ook het nummer voor de Nederlandse trainer ingezet.

Salah keerde tegen Brighton terug in de wedstrijdselectie, nadat hij midweeks ontbrak tegen Internazionale als gevolg van een ruzie met Slot. Net als in de vorige drie Premier League-wedstrijden begon Salah op de bank, maar door een blessure van verdediger Joe Gomez was hij al snel nodig. Na 25 minuten kwam de buitenspeler als invaller binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur spelen toonde Salah zijn waarde voor de ploeg van Slot. De Egyptenaar stond achter de bal om een hoekschop te nemen, die hij bij de tweede paal op het hoofd van Hugo Ekitiké legde. Voor de spits was het daardoor een koud kunstje om zijn tweede van de middag binnen te knikken: 2-0.

Direct na de goal werd Salah luidkeels toegezongen vanaf de tribunes op Anfield. Om aan te geven dat de supporters zowel achter hun sterspeler als achter hun trainer staan, wordt ook Slot direct daarna bezongen.