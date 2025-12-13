Live voetbal 9

Anfield zingt eerst Salah en daarna direct Slot toe

Arne Slot en Mohamed Salah
Foto: © Imago/realtimes
13 december 2025, 17:33

De supporters van Liverpool hebben zaterdagmiddag duidelijk gemaakt Mohamed Salah en Arne Slot te steunen. Nadat The Reds op 2-0 zijn gekomen tegen Brighton & Hove Albion zingt het publiek de ingevallen Egyptenaar toe. Direct daarna wordt ook het nummer voor de Nederlandse trainer ingezet.

Salah keerde tegen Brighton terug in de wedstrijdselectie, nadat hij midweeks ontbrak tegen Internazionale als gevolg van een ruzie met Slot. Net als in de vorige drie Premier League-wedstrijden begon Salah op de bank, maar door een blessure van verdediger Joe Gomez was hij al snel nodig. Na 25 minuten kwam de buitenspeler als invaller binnen de lijnen.

Na een uur spelen toonde Salah zijn waarde voor de ploeg van Slot. De Egyptenaar stond achter de bal om een hoekschop te nemen, die hij bij de tweede paal op het hoofd van Hugo Ekitiké legde. Voor de spits was het daardoor een koud kunstje om zijn tweede van de middag binnen te knikken: 2-0.

Direct na de goal werd Salah luidkeels toegezongen vanaf de tribunes op Anfield. Om aan te geven dat de supporters zowel achter hun sterspeler als achter hun trainer staan, wordt ook Slot direct daarna bezongen.

Liverpool - Brighton

Liverpool
2 - 0
Brighton & Hove Albion
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

