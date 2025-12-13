Danny Makkelie heeft een fout gemaakt door van het veld te sturen bij FC Groningen - FC Volendam, zo geven de analisten van ESPN aan in De Eretribune. De verdediger van de bezoekers moest inrukken nadat hij op grote afstand van het doel vloerde.

Volendam kwam zaterdagavond na iets minder dan een halfuur spelen met tien man te staan op bezoek bij Groningen. Amevor en Van Bergen waren in strijd om de bal, waarna beiden naar het gras gingen. Makkelie beoordeelde het als een overtreding van de verdediger en gaf hem, ondanks de enorme afstand tot het doel, een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Artikel gaat verder onder video

Anco Jansen betwijfelt of het een overtreding van Amevor is, zo geeft hij na het zien van de beelden aan. “Van Bergen brengt Amevor ten val”, sluit Kees Kwakman zich bij zijn collega aan. Marciano Vink ziet dat de Volendam-speler een kleine voorsprong had en zijn been neerzette, waar Van Bergen vervolgens tegenaan liep. Daardoor gingen beide spelers naar het gras. “Dus dit is geen rood”, zegt de voormalig middenvelder. Jansen vraagt zich vervolgens af waarom Makkelie het, gezien de afstand tot het doel, als doorgebroken speler heeft beoordeeld. “Als er nog mensen bij zijn, wordt hier niet voor gefloten”, is Ronald Waterreus overtuigd. “Het is misschien geen doorgebroken speler, maar er is verder niemand.”

Jansen besluit vervolgens ook videoscheidsrechter Rob Dieperink aan te halen. “Zou hij Makkelie durven corrigeren?”, vraagt de oud-buitenspeler zich af. “Dit moet toch gecorrigeerd worden?” Aletha Leidelmeijer bevestigt dat Makkelie inderdaad niet naar het scherm is geroepen. “Dat vind ik heel gek”, antwoordt Jansen.

Verbeek steunt beslissing Makkelie

Gertjan Verbeek is het wel eens met de rode kaart, zo laat hij weten in de rustanalyse in de Euroborg. “Het is een overtreding en als hij hem niet maakt, is Van Bergen er naar alle waarschijnlijkheid doorheen. Dus hij mag het risico niet nemen, want nu dupeert hij zijn ploeg op twee manieren.”