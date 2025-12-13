Live voetbal 7

Eretribune eensgezind: Makkelie de fout in met rode kaart voor Volendam

Danny Makkelie
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 december 2025, 19:51

Danny Makkelie heeft een fout gemaakt door Mawouna Amevor van het veld te sturen bij FC Groningen - FC Volendam, zo geven de analisten van ESPN aan in De Eretribune. De verdediger van de bezoekers moest inrukken nadat hij Thom van Bergen op grote afstand van het doel vloerde.

Volendam kwam zaterdagavond na iets minder dan een halfuur spelen met tien man te staan op bezoek bij Groningen. Amevor en Van Bergen waren in strijd om de bal, waarna beiden naar het gras gingen. Makkelie beoordeelde het als een overtreding van de verdediger en gaf hem, ondanks de enorme afstand tot het doel, een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Anco Jansen betwijfelt of het een overtreding van Amevor is, zo geeft hij na het zien van de beelden aan. “Van Bergen brengt Amevor ten val”, sluit Kees Kwakman zich bij zijn collega aan. Marciano Vink ziet dat de Volendam-speler een kleine voorsprong had en zijn been neerzette, waar Van Bergen vervolgens tegenaan liep. Daardoor gingen beide spelers naar het gras. “Dus dit is geen rood”, zegt de voormalig middenvelder. Jansen vraagt zich vervolgens af waarom Makkelie het, gezien de afstand tot het doel, als doorgebroken speler heeft beoordeeld. “Als er nog mensen bij zijn, wordt hier niet voor gefloten”, is Ronald Waterreus overtuigd. “Het is misschien geen doorgebroken speler, maar er is verder niemand.”

Jansen besluit vervolgens ook videoscheidsrechter Rob Dieperink aan te halen. “Zou hij Makkelie durven corrigeren?”, vraagt de oud-buitenspeler zich af. “Dit moet toch gecorrigeerd worden?” Aletha Leidelmeijer bevestigt dat Makkelie inderdaad niet naar het scherm is geroepen. “Dat vind ik heel gek”, antwoordt Jansen.

Verbeek steunt beslissing Makkelie

Gertjan Verbeek is het wel eens met de rode kaart, zo laat hij weten in de rustanalyse in de Euroborg. “Het is een overtreding en als hij hem niet maakt, is Van Bergen er naar alle waarschijnlijkheid doorheen. Dus hij mag het risico niet nemen, want nu dupeert hij zijn ploeg op twee manieren.”

Groningen - Volendam

FC Groningen
3 - 0
FC Volendam
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Thom van Bergen

Thom van Bergen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 21 jaar (6 jan. 2004)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
15
4
2024/2025
Groningen
34
5
2023/2024
Groningen
36
9
2022/2023
Groningen
12
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Excelsior
15
-12
16
14
PEC
15
-17
16
15
Volendam
15
-8
14
16
Heracles
15
-14
14
17
NAC
15
-9
12

Complete Stand

