PEC Zwolle is woensdag door AZ uitgeschakeld in de KNVB Beker. In Zwolle waren de Alkmaarders met 1-3 te sterk. uit na afloop van het duel zijn frustratie over Danny Makkelie en zijn assistenten. Volgens de spits had de 1-2 nooit mogen tellen, omdat er sprake was van buitenspel.

PEC Zwolle en AZ stonden woensdag tegenover elkaar in de KNVB Beker. De bezoekers trokken uiteindelijk aan het langste eind. De ploeg van Henry van der Vegt speelde volgens Kostons niet goed. “In de tweede helft is het een beetje een trend geworden dat we achteruit zakken en niet meer gaan voetballen”, aldus de aanvaller bij ESPN. “We vergeten hoe we de eerste helft speelden en dat vind ik jammer. Op zo'n avond zit er wel meer in, denk ik. We hebben het aangegeven in de rust dat we de druk hoog moeten houden, en toch lukt het ons niet. Daar moeten we de koppen bij elkaar steken.”

Hoewel Kostons dus niet blij is met het spel van zijn team, is hij ook absoluut niet te spreken over het niveau van Danny Makkelie. De 1-2 van Sven Mijnans in de slotfase van de wedstrijd had volgens de spits nooit mogen tellen. “Iedereen ziet dat het buitenspel is, behalve de man die z’n vlag omhoog moet steken”, foetert hij. “Je ziet op het grote scherm dat het duidelijk buitenspel is. De scheids ziet het, ik zie het, degene die scoort, ziet het…”

“Ik vind het altijd mooi, die VAR, dat die er is, en dan is-ie er een keer niet en dan vergeten ze hoe ze moeten fluiten”, gaat Kostons verder. In deze ronde van de KNVB Beker wordt er nog geen gebruik gemaakt van de VAR. “De eerste helft fluit-ie alle fifty-fifties tegen ons en daarna houdt hij z’n vlag omlaag. We kunnen er alles over zeggen, maar de VAR is er niet, dus daar moeten we mee dealen.”

In de slotfase van de wedstrijd, na de 1-3 van AZ, werd het duel door Makkelie tijdelijk gestaakt. De supporters van de thuisploeg gooiden bekers op het veld en richtten zich met een spreekkoor tot de scheidsrechter. “Daar sta ik ook niet achter, maar dat zijn de emoties van de fans”, zegt Kostons.