Wilfred Genee, Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn woensdagavond bij Vandaag Inside andermaal ingegaan op de echte reden waarom Dick Advocaat het trainingskamp van Curaçao voortijdig verliet. Derksen geeft te kennen dat de 78-jarige keuzeheer snel aangedaan is en dat het overlijden van Viola Holt hem heel erg aangegrepen heeft.

Vorige week verscheen in NRC een uitgebreid interview met Advocaat, waarin hij onder meer sprak over zijn gezondheid. “Ik ben gezond. Op mijn leeftijd is dat het belangrijkste. Ik ben blij als ik ’s ochtends gezond wakker word. Om mij heen zie ik veel narigheid. Zoals een zieke oud-voetballer, van mijn leeftijd, die fit moest worden voor een operatie. Of Viola Holt, die vanuit het niets wegviel. Ik kende Viola niet goed, maar schrok wel van het bericht”, zei hij. Holt overleed op 6 november, op 76-jarige leeftijd.

Op dat moment bereidde Advocaat zich met Curaçao voor op een historisch duel, maar toch verliet hij het trainingskamp. Het nieuws over Holt raakte hem diep. “Als je zo ver weg bent, in Jamaica, en zoiets gebeurt, denk je: ho, je zou toch niet hetzelfde meemaken. Ja, dan ga ik weg”, vertelt de bondscoach. Of dat de reden was dat hij vertrok? “Ja", bevestigde Advocaat maandagavond bij Vandaag Inside. "Dat is het probleem als je steeds zo ver moet spelen. We zitten steeds tien uur in het vliegtuig.”

De werkelijke reden van het vertrek van Advocaat bij het trainingskamp van Curaçao was woensdagavond andermaal onderwerp van gesprek in de talkshow. "Viola Holt was klaarblijkelijk een van de redenen voor hem om weg te gaan", leidt Genee het onderwerp in, waarna Driessen aangeeft de verwarring wel te begrijpen. "Hij gaf in eerste instantie ook aan dat het in de familiesfeer lag, omdat hij ook zei dat het weer beter ging met zijn vrouw. Maar daardoor leek het toch niet zo goed te gaan."

'Overlijden Viola Holt heeft Advocaat heel erg aangegrepen'

Derksen kent Advocaat al langere tijd en is er niet over verbaasd dat Advocaat dit besluit nam. Zo zou de oefenmeester bang zijn dat hij er niet bij is als er belangrijke personen om hem heen plotseling wegvallen, zoals zijn vrouw. "Dat van Viola Holt heeft hem heel erg aangegrepen. Dat heb ik ook altijd als ik overlijdensadvertenties zie en zie dat ze allemaal jonger zijn dan ik. Dick is een hele gevoelige man, altijd al geweest. Hij is heel snel aangedaan", erkent Derksen.