CL-debutant Steur blikt tevreden terug: 'Ander gevoel dan op vrijdagavond'

Sean Steur voor de camera van Ajax TV
Foto: © Ajax TV
11 december 2025, 08:22

Sean Steur maakte woensdagavond tegen FK Qarabag zijn Champions League-debuut in het shirt van Ajax. Dit deed de zeventienjarige middenvelder met verve en hij kijkt zelf dan ook terug op een bijzondere avond. Wel geeft hij toe dat dit een heel ander gevoel is dan het spelen op de vrijdagavond met Jong Ajax.

"Een debuut in de Champions League kan eigenlijk nooit slecht, dus dit was een heerlijke avond", steekt Steur van wal voor de camera van Ajax TV. "Toen ik het veld opkwam, dacht ik wel: hier moet ik wel van genieten. Ik moest gewoon mijn eigen spel spelen en lekker voetballen. Ik ben wel rustig, maar ik voelde het wel."

Hoe Steur de wedstrijdspanning voelde? "Toen ik vanochtend (woensdagochtend, red.) opstond, dacht ik: dit is even een ander gevoel dan bijvoorbeeld op vrijdagavond. Op zich ging het heel goed met de zenuwen. Ik ben gewoon rustig gebleven", aldus Steur, die 75 minuten meedeed in Baku en na afloop de complimenten ontving. "Het ging prima denk ik. Het is ook altijd heel lekker als je gewoon wint als team. Het zijn de eerste drie punten in de Champions League, dus dat is een heel lekker gevoel. Misschien iets te laat, maar toch wel lekker dat ze nu binnen zijn."

Na 39 minuten wist Steur zijn Champions League-debuut zelfs op te luisteren met een assist. Het jonge Ajax-talent gaf de assist op Kasper Dolberg, die hard de 1-1 tegen de touwen schoot. "Die neemt niemand me af. Ik heb weleens een mooiere assist gegeven, maar ik neem hem", reageert hij met een knipoog. 'Het was een mooi moment. Ik moet Kasper daar heel erg voor bedanken."

De wedstrijd volmaken deed hij niet, want vijftien minuten voor tijd verliet hij het veld voor Davy Klaassen. "Ik heb niet heel veel gespeeld de laatste weken en ik hoorde gisteren (dinsdag, red.) dat ik moest starten. Aan het einde voelde ik het wel in mijn benen. Ik moet zeker een volle wedstrijd aan de bak kunnen... Het waren hele mooie minuten, dat ga ik nooit vergeten", besluit hij.

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:35
Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris SG
6
11
13
4
Man City
6
6
13
5
Atalanta
6
2
13
6
Inter
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atlético
6
3
12
9
Liverpool
6
3
12
10
Dortmund
6
6
11
11
Spurs
6
6
11
12
Newcastle
6
7
10
13
Chelsea
6
5
10
14
Sporting
6
4
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Monaco
6
-1
9
20
Leverkusen
6
-2
9
21
PSV
6
4
8
22
Qarabağ
6
-3
7
23
Napoli
6
-5
7
24
København
6
-6
7
25
Benfica
6
-2
6
26
Pafos
6
-5
6
27
R. Union SG
6
-8
6
28
Athletic
6
-5
5
29
Olympiakos
6
-7
5
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Club Brugge
6
-8
4
32
Bodø/Glimt
6
-4
3
33
Slavia
6
-9
3
34
Ajax
6
-13
3
35
Villarreal
6
-9
1
36
Kairat
6
-11
1

