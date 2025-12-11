Live voetbal

FCSB - Feyenoord op tv: EL-wedstrijd gratis te zien bij Ziggo Sport

FCSB - Feyenoord afbeelding voor tv-artikel
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
11 december 2025, 06:55

Feyenoord speelt vanavond in de zesde speelronde van de competitiefase in de Europa League een uitwedstrijd tegen het Roemeense FCSB. De ploeg van trainer Robin van Persie heeft een overwinning nodig om nog iets van zicht op het bereiken van de volgende ronde te houden. Ziggo Sport zendt FCSB - Feyenoord donderdag rechtstreeks uit, maar hoe laat en op welk kanaal? En hoe kijk je gratis naar het duel als je geen Ziggo-abonnement hebt? Je leest het hier.

Hoe laat begint FCSB - Feyenoord?

Het duel tussen FCSB en Feyenoord op donderdag 11 december begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Oekraïense scheidsrechter Mykola Balakin aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt FCSB - Feyenoord uitgezonden?

Ziggo Sport zendt FCSB - Feyenoord rechtstreeks uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing zie je vanaf 19.50 uur op datzelfde kanaal in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je FCSB - Feyenoord zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen FCSB en Feyenoord gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan FCSB en Feyenoord ervoor in de Europa League?

In de eerste vijf speelronden wist Feyenoord alleen thuis tegen Panathinaikos de drie punten te pakken. De Griekse club werd in De Kuip met 3-1 verslagen, maar de andere vier gespeelde wedstrijden leverden telkens een nederlaag op. Met drie punten uit vijf duels vinden we Feyenoord op dit moment dan ook terug op de dertigste plaats op de ranglijst, die aan het einde van de rit uitschakeling zou betekenen.

FCSB begon het Europa League-avontuur dit seizoen op Nederlandse bodem. De Roemenen namen direct drie punten mee, door in Deventer met 0-1 te winnen van Go Ahead Eagles. De vier daaropvolgende wedstrijden leverden echter telkens een nederlaag op, waardoor FCSB met evenveel punten als Feyenoord als nummer 31 van de ranglijst begint aan de confrontatie met de Rotterdammers.

Welk resultaat verwacht jij bij FCSB - Feyenoord?

2 stemmen

Lees ook:
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie bevestigt: Steijn zes weken eruit, Watanabe twijfelgeval voor Klassieker

Quinten Timber van Feyenoord

Timber reageert op spandoeken en fluitconcert: ‘Dat is soms moeilijk, ik speel hier met liefde’

Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

FCSB - Feyenoord

Steaua Boekarest
21:00
Feyenoord
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

