Vandaag Inside dreigt afscheid te nemen van Wierd Duk als tafelgast, nu de opiniemaker een eigen conservatieve beweging wil opzetten. Dat stelt Johan Derksen in het programma.

Duk (65) gaat volgend jaar met pensioen, maar wil zich vanaf dat moment richten op een eigen conservatieve beweging, inclusief mediaplatform en bijbehorende talkshow. Op dat idee van de journalist van De Telegraaf wordt in het programma niet al te enthousiast gereageerd.

"Ja, ik vind het problematisch", begint Derksen. "Wierd is de zoon van een dominee en van je opvoeding blijft natuurlijk altijd wat hangen. Ik vind het een raar idee. Een conservatieve beweging, daar kun je niks tegen hebben wanneer dat gezond conservatisme is. Maar ik vind het wel kwalijk dat hij er een echt christelijke draai aan geeft."

De besnorde analist vervolgt: "De boodschap van Wierd heeft een grote doelgroep in Nederland. Het is geen onfatsoenlijk idee van hem, maar ik vind het een gevaarlijk idee. Als hij die organisatie opgezet heeft, dan moet je je afvragen of iemand die daarvoor strijdt nog geloofwaardig is hier aan een talkshowtafel."

Ook Wilfred Genee lijkt er niet enthousiast over dat Duk in dat geval aan blijft schuiven bij Vandaag Inside: "Dat is wel ingewikkeld hierdoor, ja. Al die mensen die maar bewegingen beginnen... Wat willen ze allemaal, die gasten?"