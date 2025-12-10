Live voetbal

Toekomst van Wierd Duk bij Vandaag Inside onzeker, nu hij start met eigen beweging

Wierd Duk en Johan Derksen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
10 december 2025, 09:14   Bijgewerkt: 12:06

Vandaag Inside dreigt afscheid te nemen van Wierd Duk als tafelgast, nu de opiniemaker een eigen conservatieve beweging wil opzetten. Dat stelt Johan Derksen in het programma.

Duk (65) gaat volgend jaar met pensioen, maar wil zich vanaf dat moment richten op een eigen conservatieve beweging, inclusief mediaplatform en bijbehorende talkshow. Op dat idee van de journalist van De Telegraaf wordt in het programma niet al te enthousiast gereageerd.

"Ja, ik vind het problematisch", begint Derksen. "Wierd is de zoon van een dominee en van je opvoeding blijft natuurlijk altijd wat hangen. Ik vind het een raar idee. Een conservatieve beweging, daar kun je niks tegen hebben wanneer dat gezond conservatisme is. Maar ik vind het wel kwalijk dat hij er een echt christelijke draai aan geeft."

Artikel gaat verder onder video

De besnorde analist vervolgt: "De boodschap van Wierd heeft een grote doelgroep in Nederland. Het is geen onfatsoenlijk idee van hem, maar ik vind het een gevaarlijk idee. Als hij die organisatie opgezet heeft, dan moet je je afvragen of iemand die daarvoor strijdt nog geloofwaardig is hier aan een talkshowtafel."

Ook Wilfred Genee lijkt er niet enthousiast over dat Duk in dat geval aan blijft schuiven bij Vandaag Inside: "Dat is wel ingewikkeld hierdoor, ja. Al die mensen die maar bewegingen beginnen... Wat willen ze allemaal, die gasten?"

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel