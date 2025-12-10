Kijkers van Vandaag Inside zijn zeer te spreken over het optreden van Koert Westerman in het programma. De voetbalcommentator schoof dinsdagavond aan als bargast, en dat smaakt volgens het publiek naar meer.

Op sociale media klinken positieve reacties na het optreden van Westerman: "Dit was een fijne gast! Vaker uitnodigen", schrijft een kijker. "Voor het eerst heb ik gelachen, wat een leuke kerel is dat", zegt een ander.

Sommige kijkers van het programma stellen zelfs voor om Westerman op woensdagavond vast te laten aanschuiven, de avond waarop René van der Gijp zijn vrije dag heeft: "Vaste tafelgast van maken. Wat heb ik weer gelachen om hem. Een goede vervanger voor Van der Gijp."

Het was overigens de wens van Westerman zelf dat hij dinsdagavond in het programma aanschoof. Hij gaf een maand geleden bij presentator Wilfred Genee aan dat hij dat erg leuk zou vinden. In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside laat Westerman weten dat hij het naar zijn zin had.

"Het voelde als thuiskomen. Heel lang geleden heb ik mogen bouwen aan de basis van dit programma. Toen het niet meer bij RTL vertrok, is die band een beetje verwaterd, maar ik voel me als een vis in het water hier. Ook met alle mensen achter de schermen."