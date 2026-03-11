Supersub Kvaratskhelia bezorgt PSG in slotfase zege op Chelsea

PSG heeft woensdag in eigen huis een overtuigende 5-2 overwinning geboekt op Chelsea. In een wedstrijd die lange tijd spannend bleef, maakten de Parijzenaars in de slotfase definitief het verschil. Doelpunten van Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha en tweemaal zorgden voor de ruime overwinning. Chelsea scoorde via Malo Gusto en Enzo Fernandez.

Chelsea begon scherp en kreeg al vroeg een kans via Joao Pedro, die een voorzet van Reece James net niet goed genoeg kon raken. Aan de andere kant probeerde Joao Neves het met een afstandsschot, maar doelman Filip Jorgensen redde eenvoudig. Na tien minuten kwam PSG op voorsprong. Dembele bracht de bal voor vanaf rechts, waarna Neves terugkopte richting de tweede paal. Daar nam Barcola de bal aan met zijn borst en haalde hard uit met links. Via een lichte deflectie belandde de bal in het doel: 1-0.

Chelsea reageerde goed op de achterstand en kwam steeds beter in de wedstrijd. Enzo Fernandez kreeg een kans na een aanval via Cole Palmer en Gusto, maar zijn schot ging over. Even later was PSG dicht bij een tweede goal toen Dembele hard uithaalde, maar Jorgensen tikte de bal knap tegen de paal. Na 28 minuten kwam Chelsea verdiend langszij. Een voorzet bereikte Gusto in het strafschopgebied en zijn schot via de grond glipte langs PSG-doelman Matvey Safonov: 1-1.

De wedstrijd bleef open en kansen volgden aan beide kanten. Palmer was dicht bij een treffer, maar Safonov bracht redding. Kort daarna sloeg PSG genadeloos toe. Dembele kreeg na een snelle counter veel ruimte, kapte een verdediger uit en schoof de bal beheerst langs Jorgensen: 2-1.

Chelsea kwam na rust opnieuw terug in de wedstrijd. Een fout van Desire Doué leidde balverlies in, waarna Pedro Neto opstoomde over links en Fernandez bediende. De Argentijn rondde overtuigend af en zette de stand op 2-2. PSG nam vervolgens opnieuw de leiding door een grote fout van Jorgensen. De keeper probeerde op te bouwen maar leverde de bal in bij Barcola. Via Khvicha Kvaratskhelia kwam de bal bij Vitinha terecht, die de bal fraai over de doelman chipte: 3-2.

Chelsea probeerde nog terug te komen en zag een doelpunt van Joao Pedro afgekeurd worden wegens buitenspel. In de slotfase maakte PSG echter definitief het verschil. Kvaratskhelia zorgde met een schitterend schot van buiten het strafschopgebied voor de 4-2 en diep in blessuretijd volgde ook nog de 5-2. Na een snelle counter via Achraf Hakimi kon de Georgiër van dichtbij binnen tikken. Kort daarna floot de scheidsrechter voor het einde van een doelpuntrijke wedstrijd waarin PSG uiteindelijk overtuigend aan het langste eind trok.