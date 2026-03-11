AS Roma-trainer Gasperini heeft zijn bewondering voor niet onder stoelen of banken gestoken. De Oranje-international maakte in januari de overstap van Aston Villa naar de Italiaanse hoofdstad en heeft sindsdien een enorme indruk achtergelaten. Volgens zijn trainer is de razendsnelle manier waarop de aanvaller zich heeft aangepast aan het leven en het spel in Italië.

De timing van Malens topvorm is cruciaal voor de Romeinen, die momenteel kampen met een flinke blessuregolf. Sterspelers als Paulo Dybala, Artem Dovbyk en Matias Soulé staan aan de kant, waardoor de aanvallende opties voor Gasperini beperkt zijn. Hierdoor zijn alle Romeinse ogen gericht op de Nederlander, die morgen met zijn ploeg afreist naar Stadio Dall’Ara voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tegen Bologna.

Artikel gaat verder onder video

In de aanloop naar het Italiaanse onderonsje in Europa sprak Gasperini vol vuur over de kwaliteiten van zijn nieuwe smaakmaker. "Dankzij de komst van Malen vinden we veel makkelijker het net", zo vertelt hij aan Sky Sports op de persconferentie. De trainer geeft aan dat hij het missende puzzelstukje was. "Hij brengt voorin precies dat beetje extra dat wij nodig hebben", aldus Gasperini.

Ook liet de trainer zich uit over zijn aanpassingstijd. "Het is werkelijk zeldzaam dat een speler na een transfer zó snel en zo overtuigend zijn stempel op een nieuw elftal weet te drukken." Malen onderstreepte zijn vorm dit jaar al door in zeven competitiewedstrijden zesmaal te scoren, wat hem de uitverkiezing tot Speler van de Maand februari opleverde.

Hoewel Malen in de competitie al geruime tijd schittert, wacht morgen pas zijn eerste optreden in Europees verband voor de Romeinen. Tijdens de eerdere League Phase van de Europa League was de aanvaller namelijk nog niet speelgerechtigd voor zijn nieuwe club. Tegen Bologna mag hij eindelijk zijn debuut maken op het Europese podium voor Roma, een moment dat door de vele blessures in de selectie extra gewicht krijgt.

De prestaties in Italië zijn ook een opsteker voor het Nederlands elftal. Met het oog op het naderende WK is Malen onder bondscoach Ronald Koeman uitgegroeid tot een vaste waarde. Terwijl er in de buitenwacht vaak wordt gediscussieerd over de spitspositie en de rol van Memphis Depay, lijkt Malen door zijn huidige vorm bij AS Roma zijn kandidaatschap voor een prominente rol tijdens het komende eindtoernooi flink wat kracht bij te zetten.