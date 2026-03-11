Het sprookje van Bodø/Glimt gaat maar door. De Noorse stuntploeg heeft woensdagavond met afgetekende cijfers weten te winnen van Sporting Portugal in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de achtste finale. Daarmee zet de reuzendoder een enorme stap naar de kwartfinale (!) van de Champions League.

Bodø/Glimt zorgde in de tussenronde voor een van de grootste Champions League-sensaties ooit. De Noorse ploeg won tweemaal van Internazionale en ging de koker in voor de achtste finale. In die ronde kende de ploeg van Kjetil Knutsen een ‘gunstige’ loting tegen Sporting Portugal, aangezien het ook Manchester City had kunnen treffen.

Toch was Sporting uiteraard de favoriet. De Portugezen begonnen sterk, al was Bodø/Glimt al snel dicht bij de openingstreffer via Patrick Berg. De openingstreffer viel even later alsnog voor de Noren, via een strafschop van Sondre Fet. Die 1-0 was op basis van het spelbeeld niet onverdiend te noemen. En het werd nóg mooier voor rust: in de blessuretijd sloeg Ole Didrik Blomberg toe na een heerlijke steekbal.

In de tweede helft werd het nóg mooier voor de nummer twee van Noorwegen. Kasper Høgh, die tegen Internazionale in de eerste wedstrijd ook de derde treffer van Bodø voor zijn rekening nam, scoorde de 3-0. Zo gaat de stuntploeg met een bijzonder goede uitgangspositie naar de return in Lissabon. De kwartfinale komt steeds dichterbij voor Bodø, waarin óf Bayer Leverkusen óf Arsenal de tegenstander zal zijn. Dat duel eindigde eerder de avond in een gelijkspel.