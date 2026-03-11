Tottenham Hotspur-verdediger staat na afloop van de pijnlijke 5-2 nederlaag bij Atlético Madrid compleet ontgoocheld voor de camera van Ziggo Sport. De Oranje-international spreekt van een 'doemscenario' in stadion Metropolitano en omschrijft de situatie waar hij met zijn club in zit als 'echt verschrikkelijk'.

Van de Ven was zelf debet aan de tweede treffer van Atlético. De verdediger werd aangespeeld, maar gleed uit en gaf de druk zettende Antoine Griezmann zo een vrije doortocht naar het doel van - op dat moment nog - Antonín Kinsky. De jonge doelman had zelf even eerder de 1-0 ingeleid door ook al uit te glijden bij het geven van een pass en ging na een kwartier wéér kapitaal in de fout bij de 3-0, waarop trainer Igor Tudor besloot om hem er al vroeg vanaf te halen.

'Ik kan moeilijk het veld gaan lopen blamen'

"Verschrikkelijk, ik zeg heel eerlijk: een doemscenario", zegt Van de Ven als hem gevraagd wordt hoe hij de wedstrijd beleefd heeft. "Alles wat mis kon gaan in de eerste twintig minuten, gaat mis." Van de Ven weigert het veld in stadion Metropolitano als excuus te gebruiken voor de vele glijpartijen van de Spurs-spelers. "Iedereen glijdt weg, ikzelf ook. Dat zijn momenten waar je gewoon echt niets aan kan doen. Ik kan moeilijk hier gaan staan en het veld gaan lopen blamen." Met Kinsky heeft hij enorm te doen: "Voor hem is het ook verschrikkelijk, die maakt zijn debuut. Dit gun je niemand."

Waar Tottenham door de 5-2 nederlaag op de rand van uitschakeling staat in de Champions League, verkeert de club in eigen land in hoge degradatienood. De laatste vijf Premier League-wedstrijden leverden evenzoveel nederlagen op, waardoor de Europa League-winnaar van vorig seizoen op de ranglijst is afgezakt naar de zestiende plaats, met maar één punt meer dan de nummer achttien (West Ham United). De nummers achttien tot en met twintig van de eindrangschikking degraderen aan het eind van de rit rechtstreeks naar het tweede niveau, de Championship. Van de Ven kreeg afgelopen weekend rood in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (1-3), en mist derhalve het bezoek aan Liverpool van komende zondag.

'Dit is pittig, kan ik je vertellen'

Hoe moet de club volgens Van de Ven de negatieve spiraal doorbreken? Hij weet het niet: "Ik kan natuurlijk het standaardpraatje gaan houden dat we met z'n allen bij elkaar moeten blijven en hard moeten werken, maar we krijgen nu klap na klap na klap. Het is gewoon heel lastig, we spelen dit weekend een belangrijke wedstrijd waar ikzelf niet bij kan zijn, omdat ik natuurlijk geschorst ben. Maar het is echt een verschrikkelijke periode. Hoe ik er zelf mentaal in zit? Het is pittig, kan ik je vertellen. Echt pittig. Ik moet door blijven gaan, dit is het leven." Voor de reacties van de fans op sociale media sluit Van de Ven zich compleet af: "Ik zit niet meer op mijn telefoon, ben er helemaal klaar mee. Alleen nog maar familie en zo."