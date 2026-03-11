Iran mag van de Amerikaanse president Donald Trump 'gewoon' uitkomen op het WK voetbal dat komende zomer in Canada, de VS en Mexico wordt gehouden. Dat schrijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino op Instagram.

Door de Amerikaanse aanval op Iran, waarbij Ayatollah Ali Khamenei de dood vond bij een bombardement, rees de vraag of Iran wel zou kunnen deelnemen aan het eindtoernooi. De ploeg van Amir Ghalenoei werd bij de loting ingedeeld in poule G, waarin Iran het opneemt tegen achtereenvolgens Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Eerder deze maand zei Trump in een interview met Politico dat het hem niets kon schelen of Iran wel uit kan komen op de eindronde.

Infantino schrijft op Instagram dat hij 93 dagen voor de openingswedstrijd een ontmoeting met Trump heeft gehad, waarbij de voorbereidingen op het toernooi zijn besproken. De president zou daarbij een compleet ander standpunt over Iran hebben ingenomen: "We hebben het ook over de huidige situatie in Iran gehad, en het feit dat het Iraanse team zich heeft geplaatst voor het WK. Tijdens de discussie herhaalde president Trump dat het Iraanse team natuurlijk welkom is om deel te nemen aan het toernooi in de Verenigde Staten", schrijft de FIFA-voorzitter.

De aanval op Iran veroorzaakt grote problemen in het hele Midden-Oosten. Zo dreigt buurland Irak niet af te kunnen reizen naar de finale van de intercontinentale play-offs, waarin dat land het zal opnemen tegen de winnaar van de confrontatie tussen Suriname en Bolivia. Irak heeft de FIFA inmiddels verzocht om de beslissende wedstrijd uit te stellen tot een week voor de start van het WK.