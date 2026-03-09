Henk ten Cate, bondscoach van Suriname, heeft maandagavond een lans gebroken voor collega Winston Bogarde bij Rondo. De assistent-trainer van Natio maakt een geweldige indruk op de oefenmeester tijdens de voorbereidingen op de intercontinentale play-offs. Ook Rafael van der Vaart looft Bogarde.

In december 2025 werd bekend dat Winston Bogarde zich bij de technische staf van het Suriname van Henk ten Cate voegde als assistent-trainer. Bij Rondo komt de oud-verdediger van Ajax ter sprake, waarna Ten Cate ‘een lans wil breken voor Bogarde’. “Dat ze hém hebben laten gaan bij Ajax, is de grootste fout geweest”, zegt Rafael van der Vaart direct.

Bogarde moest in 2024 gedwongen vertrekken bij Ajax, waar hij het zelf niet mee eens was. De oud-voetballer werkte zeven jaar bij de Amsterdammers en maakte enkele goede jaren door als assistent van Erik ten Hag, maar kon na de komst van diens opvolger Alfred Schreuder vertrekken. “Ik heb alles gegeven voor de club en ben uit het niets bij het grofvuil gezet”, sprak Bogarde daar in 2023 over bij Rondo.

“Hoe hij alles aanvliegt met die verdedigers en overal mee omgaat… dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is een heel harde werker, echt ongelooflijk. What you see is what you get, bij hem”, vervolgt Ten Cate zijn lofzang.

De 71-jarige oefenmeester, die Stanley Menzo opvolgde als bondscoach van Suriname, droomt hardop van plaatsing voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Natio moet zich echter nog wel zien te plaatsen via de intercontinentale play-offs, waarin het eerst speelt tegen Bolivia en bij winst tegen Irak. “Dit mag niet meer misgaan”, aldus Ten Cate.