wordt A-international van Suriname, zo meldt onder meer ESPN op basis van berichtgeving van de Surinaamse voetbalbond SVB. Het neefje van Winston Bogarde, die eerder deze week als assistent werd toegevoegd aan de technische staf van bondscoach Henk ten Cate, speelde in het verleden voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van Nederland.

Melayro Bogarde speelde in de jeugd van Feyenoord, maar verkaste in de zomer van 2018 naar Duitsland. Daar stond de verdedigende middenvelder uiteindelijk vijf jaar onder contract bij TSG 1899 Hoffenheim, waarin hij zeventien keer uitkwam voor het eerste elftal. Tussentijds werd hij verhuurd aan achtereenvolgens PEC Zwolle en FC Groningen. Anderhalf jaar geleden tekende Bogarde transfervrij bij het Oostenrijkse LASK Linz.

In 2021 debuteerde Bogarde onder Erwin van de Looi in Jong Oranje, waarvoor hij uiteindelijk drie officiële interlands zou spelen. Zijn toekomst als A-international ligt dus echter in Suriname, dat zich volgend jaar via de intercontinentale play-offs hoopt te plaatsen voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Eind maart is Bolivia de tegenstander in de halve eindstrijd. Wordt die overleefd, dan strijdt Suriname in de eindstrijd met Irak om een WK-ticket. Dat doet het land zonder Stanley Menzo, die na het mislopen van directe kwalificatie plotseling opstapte en inmiddels is opgevolgd door de ervaren Ten Cate. Deze week voegden zowel Winston Bogarde als Jimmy Floyd Hasselbaink zich als assistent bij zijn technische staf.

Winston Bogarde heeft overigens nóg een neefje dat dolgraag voor Suriname zou spelen: Danilho Doekhi (1.FC Union Berlin). De centrale verdediger deed ruim een jaar geleden al een aanvraag om te switchen, maar stuit - tot zijn grote frustratie - vooralsnog op een muur bij de FIFA. Suriname hoopt daarnaast ook Crysencio Summerville (West Ham United) en Joël Piroe (Leeds United) aan de spelersgroep toe te voegen.