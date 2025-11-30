Stanley Menzo is per direct vertrokken als bondscoach van Suriname. De voormalig-doelman nam deze beslissing na een grondige evaluatie van de recente interlandperiode, waarin Suriname directe plaatsing voor het WK misliep.

Suriname verloor onlangs met 3-1 van Guatemala en miste daardoor directe kwalificatie voor het WK 2026. De nationale ploeg kan nog wél deelnemen aan het WK, maar zal dan via de play-offs moeten doorgaan. In de halve finale wacht een duel tegen Bolivia, waarbij Menzo niet aanwezig zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

In een statement licht Menzo zijn vertrek toe: "In maart wacht Natio een uiterst belangrijke interlandperiode, een moment waarop we alles op alles moeten zetten om onze gezamenlijke droom en die van het Surinaamse volk te verwezenlijken. Deze droom leeft bij ons allen nog sterk, en ik geloof oprecht dat deze haalbaar is."

"Ik ben enorm trots op wat we samen hebben bereikt en het is voor mij een grote eer geweest om deel uit te maken van deze bijzondere reis. Desondanks ben ik van mening dat het op dit moment de juiste beslissing is om een stap terug te doen."

Menzo spreekt zijn hoop uit voor de ploeg: "Ik wens de spelers, de staf en het bestuur veel geluk, kracht en succes bij het zetten van deze laatste beslissende stap in maart. Mijn verbondenheid met Natio, zoals de Surinaamse nationale ploeg wordt genoemd, en onze gezamenlijke droom blijft altijd bestaan. Heel veel sterkte en maak af waar wij samen aan zijn begonnen."