Suriname treft Bolivia in halve finale van play-offs voor WK-ticket

Foto: © Imago
20 november 2025, 13:14

Suriname neemt het in de halve finale van de play-offs voor het WK van 2026 op tegen Bolivia. Dat bleek donderdagmiddag tijdens de loting van de FIFA. Mocht Suriname de finale halen, dan speelt het tegen Irak.

Suriname moest de play-offs in, nadat het dinsdagnacht met 3-1 verloor van Guatemala. Dat was een fikse domper voor de ploeg van Stanley Menzo, want bij een overwinning had het land zich al geplaatst voor het WK. Nu moet Suriname nog twee rondes zien te overleven in de play-offs, voordat het een ticket kan bemachtigen voor het prestigieuze eindtoernooi.

In die eerste halve finale is Suriname gekoppeld aan Bolivia. Tegelijkertijd neemt Jamaica het op tegen Nieuw-Caledonië. De winnaar van het duel tussen Suriname en Bolivia treft in de finale Irak. Jamaica of Nieuw-Caledonië speelt dan tegen DR Congo. Deze twee landen mogen de halve finales overslaan, omdat ze de hoogst gerangschikte landen zijn in deze play-offs.

Het wordt een flink karwei voor Suriname om zich te plaatsen voor het WK, want een halve finale tegen Bolivia en een eventuele finale tegen Irak is op papier een zware loting.

