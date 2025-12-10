hoopt volgende zomer met Suriname naar het WK te gaan. De 28-jarige verdediger van het Duitse Union Berlin raakt zo langzamerhand echter gefrustreerd door de FIFA - dat na meer dan een jaar nog altijd geen groen licht heeft gegeven op zijn verzoek om voor Natio uit te mogen komen.

De 27-jarige Doekhi speelde in Nederland voor Excelsior en Ajax, maar brak bij Vitesse door in het betaald voetbal. Na vier seizoenen in Arnhem trok hij in de zomer van 2022 naar Berlijn, waar hij inmiddels aan zijn vierde seizoen bezig is als speler van Union. In de Bundesliga maakt hij indruk als verdediger mét scorend vermogen - zo was hij eerder dit seizoen nog tweemaal trefzeker in het duel met Bayern München.

'Op mijn positie is concurrentie bij het Nederlands elftal gewoon heel groot'

Doekhi speelde als jeugdspeler voor Nederland Onder-18, Onder-19 en Onder-20 en heeft vijf interlands voor Jong Oranje achter zijn naam. Van een oproep voor het 'grote' Oranje kwam het echter nooit. "Op mijn positie is de concurrentie bij het Nederlands elftal gewoon heel groot. Het kan altijd nog, maar ik ga niet blijven wachten op iets waarvan je niet weet of het komt", zegt Doekhi daar zelf in gesprek met Voetbal International.

Daarom koos Doekhi er ruim een jaar geleden al voor om voor Suriname te willen uitkomen. Dat land diende in oktober 2024 een aanvraag in om Doekhi speelgerechtigd te krijgen bij de FIFA, maar die is door de wereldvoetbalbond afgewezen. "Ik weet de reden niet precies, het heeft volgens mij iets te maken met dat ik als 22-jarige nog voor Jong Oranje heb gespeeld. Maar helemaal zeker weet ik het ook niet. Het duurt maar en duurt maar, de Surinaamse bond is in beroep gegaan, maar wat de precieze status is weet ik niet", zegt Doekhi. De hoop heeft hij echter nog niet opgegeven: "Suriname zit in mijn hart, ik wil het graag. Het is afwachten nu. Dat kan er ook nog wel bij, ik heb al lang gewacht."

Suriname greep in november naast een rechtstreeks ticket voor het WK van 2026, maar krijgt via de play-offs een herkansing. In maart 2026 wacht daarin eerst een halve finale, waarin Bolivia de tegenstander is. Wordt die gewonnen, dan wacht in de eindstrijd een confrontatie met Irak die bepaalt welk land zich bij het WK-deelnemersveld gaat voegen. Als het eindtoernooi bereikt wordt, dan komt Suriname terecht in Groep I, samen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal. Doekhi hoopt er vurig op: "Het WK halen zou fantastisch zijn. Je hebt het bij Curaçao gezien, het enthousiasme en de blijdschap waren enorm. Dat gaat hier zeker ook gebeuren", voorspelt de verdediger.