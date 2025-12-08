Johan Derksen kijkt niet met positieve gevoelens terug op de liveshows van Vandaag Inside in de Ziggo Dome. In 2022 en 2023 pakte het programma uit met een liveshow in de concertzaal, maar volgens Derksen kregen de bezoekers geen waar voor hun geld. Ook voor zijn favoriete muziek keert hij niet terug het theater in.

In de podcast Groeten uit Grolloo krijgt Derksen van een luisteraar de vraag of hij weer eens in de schouwburgen wil staan. Hij presenteerde in het verleden theatershows gericht op bluesmuziek en Americana. “Ik heb dat zes jaar gedaan en het is echt het leukste geweest wat ik ooit heb gedaan. Veel leuker dan álles. Ik deed destijds 125 schouwburgen per jaar. Ik ben ermee gestopt, want na zes jaar vond ik het genoeg.”

Derksen ‘werkte zich uit de naad’ en kreeg er niet voor betaald. “Ik vond dat de muzikanten – die al onderbetaald worden – het geld moesten krijgen, niet ik. Maar elke avond kostte me wél een tank benzine. Op een gegeven moment moet je ook aan de centjes denken. En de CAO van John de Mol is dusdanig dat ik voor televisie heb gekozen. Daardoor ben ik nu elke avond ‘de lul’ op tv. Maar ik zal nooit proberen om met de setting van Vandaag Inside de schouwburgen in te gaan.”

Die Ziggo Dome-optredens zijn Derksen niet goed bevallen. “Ik heb twee keer met ons programma in de Ziggo Dome gestaan. Ik was hoogst verbaasd dat die zaal twee keer was uitverkocht, maar ik heb me ook twee keer heel ongelukkig gevoeld. Ik vond namelijk dat mensen, die een duur kaartje hadden gekocht, geen waar voor hun geld kregen. Onze vorm is simpelweg niet geschikt voor schouwburgen, en al helemaal niet voor zulke grote zalen.”

Als Henk Kuipers voorstelt dat Derksen ook minder voorstellen kan geven, bijvoorbeeld zes per jaar, reageert Derksen: “Dat heb je niet in de hand. Je hebt altijd te maken met een theaterbureau. Dat begint voorzichtig met 35 schouwburgen. Na vijf optredens zijn ze meteen uitverkocht, en die schouwburgdirecteuren hebben natuurlijk onderling contact. Dan komen er steeds meer aanvragen bij. Ik heb gemerkt dat we het tweede jaar ineens op 125 schouwburgen zaten.”

'Die gek van een Derksen'

Hoe dat komt? “Dan krijg je het verhaal: ‘Als die gek van een Derksen komt dan raakt het uitverkocht’, want die directeuren denken commercieel. Het is een hobby. Ik moet zeggen: John de Mol vertelde me ooit dat wanneer je een dagelijkse talkshow doet, je eigenlijk 24 uur per dag ‘aan’ staat. Je komt ’s ochtends je nest uit, gaat lezen, zoeken, invalshoeken bedenken, onderwerpen uitwerken. Het is maar een uur werk per dag, maar je bént er wel de hele dag mee bezig. En aan het eind van de week, op mijn 76e, dan is de pijp gewoon leeg. Dan heb ik op zaterdagavond geen puf meer om helemaal naar Middelburg te reizen.”