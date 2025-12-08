Live voetbal

Ajax mist Weghorst, Taylor en Sutalo tegen FK Qarabag

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
8 december 2025, 16:44

Ajax kan woensdag in de Champions League tegen FK Qarabag niet beschikken over Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Josip Sutalo. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Het drietal is niet fit genoeg om mee te reizen naar Azerbeidzjan.

Weghorst viel zaterdagavond in het competitieduel met Fortuna Sittard (1-3) uit met een blessure. De spits van Ajax kreeg ik harde charge te verwerken van Shawn Adewoye. De verdediger van Fortuna ruimde de bal met een uiterste krachtsinspanning op, maar gleed daarbij door op de enkel van de Ajax-spits. De arbitrage besloot daarop voordeel te geven, tot woede van Weghorst zelf. De 33-jarige aanvaller probeerde het duel nog wel te hervatten, maar moest zich na een klein half uur spelen laten vervangen door Kasper Dolberg.

Artikel gaat verder onder video

Taylor liep in het duel met FC Groningen een blessure op en moest daardoor al de wedstrijd van afgelopen zaterdag laten schieten. Ook Sutalo is niet van de partij in Azerbeidzjan. De Kroaat miste de afgelopen wedstrijden al vanwege een kwetsuur en ook het duel met Qarabag komt te vroeg. Ajax meldt dat ook Steven Berghuis, James McConnell en Gerald Alders achterblijven in Nederland. Het drietal kampt al langer met blessures.

Door de blessures heeft interim-trainer Fred Grim verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu overgeheveld vanaf de beloften. Ajax staat na vijf speelronden in de Champions League puntloos onderaan in de competitiefase. De mannen van Grim hopen in Bakoe in de zesde speelronde voor het eerst een positief resultaat te boeken.

Spelerslijst Ajax

Vitezslav Jaros
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Youri Regeer
Davy Klaassen
Oscar Gloukh
Branco van den Boomen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Don-Angelo Konadu
Rayane Bounida
Mylo van der Lans

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Wim Kieft

Kieft betreurt carrièreverloop Ziyech: 'Denk dat het aan hemzelf ligt'

  • Gisteren, 23:44
  • Gisteren, 23:44
Kenneth Perez

Perez: 'Het kan toch niet zo zijn dat AZ met déze kwaliteiten onder Ajax staat?'

  • Gisteren, 21:25
  • Gisteren, 21:25
Takehiro Tomiyasu

Ajax zet hoog in: Tomiyasu wordt gezien als buitenkans

  • Gisteren, 12:18
  • Gisteren, 12:18
0 reacties
Reageren
0 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.095 Reacties
519 Dagen lid
38.876 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst gaan we niet missen, Taylor wel. Maar nog genoeg andere middenvelders.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.095 Reacties
519 Dagen lid
38.876 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst gaan we niet missen, Taylor wel. Maar nog genoeg andere middenvelders.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
18:45
Ajax
Wordt gespeeld op 10 dec. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Club Brugge
5
-5
4
27
Athletic
5
-5
4
28
Frankfurt
5
-7
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel