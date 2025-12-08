Ajax kan woensdag in de Champions League tegen FK Qarabag niet beschikken over Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Josip Sutalo. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Het drietal is niet fit genoeg om mee te reizen naar Azerbeidzjan.
Weghorst viel zaterdagavond in het competitieduel met Fortuna Sittard (1-3) uit met een blessure. De spits van Ajax kreeg ik harde charge te verwerken van Shawn Adewoye. De verdediger van Fortuna ruimde de bal met een uiterste krachtsinspanning op, maar gleed daarbij door op de enkel van de Ajax-spits. De arbitrage besloot daarop voordeel te geven, tot woede van Weghorst zelf. De 33-jarige aanvaller probeerde het duel nog wel te hervatten, maar moest zich na een klein half uur spelen laten vervangen door Kasper Dolberg.
Taylor liep in het duel met FC Groningen een blessure op en moest daardoor al de wedstrijd van afgelopen zaterdag laten schieten. Ook Sutalo is niet van de partij in Azerbeidzjan. De Kroaat miste de afgelopen wedstrijden al vanwege een kwetsuur en ook het duel met Qarabag komt te vroeg. Ajax meldt dat ook Steven Berghuis, James McConnell en Gerald Alders achterblijven in Nederland. Het drietal kampt al langer met blessures.
Door de blessures heeft interim-trainer Fred Grim verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu overgeheveld vanaf de beloften. Ajax staat na vijf speelronden in de Champions League puntloos onderaan in de competitiefase. De mannen van Grim hopen in Bakoe in de zesde speelronde voor het eerst een positief resultaat te boeken.
Vitezslav Jaros
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Youri Regeer
Davy Klaassen
Oscar Gloukh
Branco van den Boomen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Don-Angelo Konadu
Rayane Bounida
Mylo van der Lans
