Ajax kan woensdag in de Champions League tegen FK Qarabag niet beschikken over , en . Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Het drietal is niet fit genoeg om mee te reizen naar Azerbeidzjan.

Weghorst viel zaterdagavond in het competitieduel met Fortuna Sittard (1-3) uit met een blessure. De spits van Ajax kreeg ik harde charge te verwerken van Shawn Adewoye. De verdediger van Fortuna ruimde de bal met een uiterste krachtsinspanning op, maar gleed daarbij door op de enkel van de Ajax-spits. De arbitrage besloot daarop voordeel te geven, tot woede van Weghorst zelf. De 33-jarige aanvaller probeerde het duel nog wel te hervatten, maar moest zich na een klein half uur spelen laten vervangen door Kasper Dolberg.

Taylor liep in het duel met FC Groningen een blessure op en moest daardoor al de wedstrijd van afgelopen zaterdag laten schieten. Ook Sutalo is niet van de partij in Azerbeidzjan. De Kroaat miste de afgelopen wedstrijden al vanwege een kwetsuur en ook het duel met Qarabag komt te vroeg. Ajax meldt dat ook Steven Berghuis, James McConnell en Gerald Alders achterblijven in Nederland. Het drietal kampt al langer met blessures.

Door de blessures heeft interim-trainer Fred Grim verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu overgeheveld vanaf de beloften. Ajax staat na vijf speelronden in de Champions League puntloos onderaan in de competitiefase. De mannen van Grim hopen in Bakoe in de zesde speelronde voor het eerst een positief resultaat te boeken.

Spelerslijst Ajax

Vitezslav Jaros

Remko Pasveer

Joeri Heerkens

Lucas Rosa

Anton Gaaei

Ko Itakura

Owen Wijndal

Youri Baas

Aaron Bouwman

Youri Regeer

Davy Klaassen

Oscar Gloukh

Branco van den Boomen

Jorthy Mokio

Kian Fitz-Jim

Sean Steur

Raúl Moro

Kasper Dolberg

Mika Godts

Oliver Edvardsen

Don-Angelo Konadu

Rayane Bounida

Mylo van der Lans