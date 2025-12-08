Clubs uit Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie doen oproep aan 'overheid, politie en het Openbaar Ministerie'

De clubs van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn het er 'unaniem over eens' dat supporters bij ernstige ongeregeldheden strenger gestraft moet worden, zo staat in een statement van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie. Daarin worden de overheid, politie en het Openbaar Ministerie opgeroepen om daders strafrechtelijk te vervolgen.

"Politiek doe mee en steun ons, we moeten het samen doen!", valt te lezen in het statement. "Het betaald voetbal investeert zelf vele tientallen miljoenen per jaar in veiligheid en handhaving in onze stadions. Dat is helaas niet altijd genoeg. Om bij ernstige ongeregeldheden nog effectiever te zijn, dringen wij aan op daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging van daders. Net als in de ons omringende landen zoals bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, waar daders vervolgd en gestraft worden, inclusief strafblad."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn de huidige sancties niet afschrikwekkend genoeg. "Strafrechtelijke vervolging lijkt in het buitenland goed te werken. Hierbij de oproep aan de overheid, politie en het Openbaar Ministerie om ook in Nederland daders strafrechtelijk te vervolgen."

"Het structureel aanpakken van ernstige ongeregeldheden vereist een ketenaanpak. Deze incidenten staan niet op zichzelf, maar zijn een uiting van bredere maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag dat ook buiten de stadions zichtbaar is. Alleen met een gezamenlijke aanpak van clubs, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB, politie, justitie en overheid kunnen we ervoor zorgen dat onze stadions veilig blijven."

Alle clubs ondertekenen statement

"Het betaald voetbal zegt: genoeg is genoeg. Politiek steun ons en doe mee. Samen maken wij het voetbal dan nog mooier!", aldus het statement, dat wordt getekend door Marc Boele (Coöperatie Eerste Divisie), Jan de Jong (Eredivisie CV) en alle betaaldvoetbalclubs. Het statement volgt op de ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen op zondag 30 november. Toen moest de wedstrijd gestaakt worden omdat er meermaals vuurwerk het veld op werd gegooid.

Vorige week meldde sportmarketeer Chris Woerts al dat het statement op komst was. "Vaak worden problemen civielrechtelijk behandeld, waardoor daders alleen een boete krijgen. De clubs willen nu dat overtredingen strafrechtelijk behandeld worden", legde hij toen uit bij Vandaag Inside.