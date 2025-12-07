Live voetbal 10

Wouter Goes geeft Milan Smit uit het niets een tik tijdens AZ - Go Ahead

Wouter Goes deelt een tik uit aan Milan Smit
Foto: © ESPN
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 december 2025, 15:01

Een opvallend moment in de competitiewedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Verdediger Wouter Goes leek een tik uit te delen aan tegenstander Milan Smit, maar kwam weg zonder sanctie.

Na achttien minuten spelen ging Smit plots naar de grond. Scheidsrechter Erwin Blank sprak Goes toe, maar deelde geen kaart uit. Uit de beelden bleek dat Goes een tikje in de nek gaf bij Smit. Daarbij was de bal geenszins in de buurt. Smit greep naar zijn nek en oogde de indruk pijn te hebben. Op X reageren meerdere kijkers kritisch: ze vinden het onbegrijpelijk dat Goes 'week in, week uit' wegkomt met dergelijk gedrag richting zijn tegenstanders.  "Geen enkele scheidsrechter pakt hem aan."

Goes liet zich al eens eerder op negatieve wijze gelden toen AZ en Go Ahead elkaar troffen. In de onderlinge bekerfinale van 21 april baarde hij opzien met een opmerkelijke overtreding op tegenstander Milan Smit, die hem op zijn eerste gele kaart van de avond kwam te staan. Tijdens de beslissende strafschoppenserie kreeg de AZ-verdediger zijn tweede gele kaart, vanwege de manier waarop hij probeerde de Go Ahead-spelers uit hun concentratie te halen. Na afloop weigerden meerdere spelers van Go Ahead de uitgestoken hand van Goes en werd de verdediger in een interview met ESPN stevig aangepakt door spits Victor Edvardsen - die een dag later tijdens de huldiging bovendien een opvallend spandoek toonde waarvoor hij inmiddels zijn excuses heeft aangeboden.

J.w Rijsewijk
J.w Rijsewijk
Ben zelf go ahead supporter maar diy was een tikkie van niets.Voetballers moeten wat harder zijn en niet iemand een kaart aansmeren.Waarom is voetbal altijd zo negatief ih nieuws.Er zijn heel veel contactsporten en daar is nooit iets aan de hand.

jerommeke1973
jerommeke1973
@Klantenservice

man, hier was niks aan de hand. Jankerds!!!

Klantenservice
Klantenservice
@J.w Rijsewijk Maar wel contact volgens de regels van de sport. Slaan is dat niet. Bij een kopstoot maakt de impact ook niet altijd uit. Het valt onder ernstig gemeen spel en is bewust, waardoor dat 9,5 van de 10 keer rood is. Heel uitzonderlijk komt er alleen geel. Slaan valt onder dezelfde regel. Dat een scheidsrechter dit niet ziet kan nog, want het kan ook buiten zicht gebeuren. Dat de VAR de scheidsrechter vervolgens niet naar de kant roept vind ik wel een slechte zaak. Hij heeft het waarschijnlijk gemist, dus roep hem naar de kant en laat hem dan oordelen.

jerommeke1973
jerommeke1973
Tuurlijk weer de schijnwerpers op Goes, hier was niks aan de hand. De speler van Go Ahead Eagles houdt Goes zelf ook vast aan zijn shirt. Niet gaan lopen zoeken naar iets wat er niet is!!!!

FrankdeG
FrankdeG
@jerommeke1973, eens. Dit soort dingen gebeuren tig keer per wedstrijd. Waar overigens de aanvallers ook van alles uitspoken om onder de huid van de verdedigers komen. Tegenwoordig lijkt iedereen wel van suiker.

bassiedieallesbeterweet
bassiedieallesbeterweet
weer niets, hahahaha. die goes heeft denk ik een heerlijke moeder waar het scheidskorps langs gaat om koffie te drinken

AZ - Go Ahead

AZ
2 - 2
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

