Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind'

Victor Edvardsen haalt zijn gram bij na de bekerfinale tussen Go Ahead Eagles en AZ. De aanvaller van Go Ahead heeft zich enorm gestoord aan Goes, die hij wegzet als een 'kind'.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor zijn gedrag richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart.

Volgens Edvardsen heeft er nog veel meer plaatsgevonden. "Het is hun nummer 3 van ze. Hij gedraagt zich elke wedstrijd weer als een kind op het veld. Hij houdt zich meer bezig met ons uit balans brengen dan met z’n eigen spel. Maar uiteindelijk zijn wij de winnaars en zij de verliezers. Hij kan doen wat hij wil, maar wij vieren feest en hij kan lekker gaan huilen", zegt de Zweed tegen VoetbalPrimeur.

LEES OOK: Wouter Goes wil een hand geven, maar wordt volledig genegeerd door twee Go Ahead-spelers

Edvardsen beaamt desgevraagd dat Goes het slachtoffer is geworden van ‘karma’. "Toen zij een penalty scoorden, ging hij langs ons gezicht rennen om dat te vieren. Hij slaat ook steeds mensen in hun gezicht... Wij zeiden er ook wat van tegen de scheidsrechter. Vanaf minuut één was hij zo shit. Misschien was hij boos. Ik heb geen woorden voor deze gast."

"Over een paar weken zie ik hem weer. Dan heb ik genoeg woorden tegen hem te zeggen", verwijst Edvardsen naar het competitieduel tussen Go Ahead en AZ van zondag 4 mei. "Hij deed constant domme dingen op het veld. Niet alleen tegen ons, ook tegen Ajax bijvoorbeeld of tegen Bryan Linssen bij NEC. Vandaag sloeg hij me in het gezicht. Er staan vier scheidsrechters op het veld, die moeten dit ook zien."

𝐄𝐝𝐯𝐚𝐫𝐝𝐬𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐰𝐨𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐩 𝐆𝐨𝐞𝐬🤬De aanvaller van Go Ahead Eagles is niet te spreken over het gedrag van de verdediger en zegt hem over een paar weken weer te zien 😳 Snap jij de irritatie van Edvardsen? 😧#knvbbeker #goes #edvardsen #gae pic.twitter.com/upXITyqk7E — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) April 21, 2025

