Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser

Jari de Busser wist maandagavond met Go Ahead Eagles beslag te leggen op de KNVB Beker. Het is voor zowel de doelman als de club uit Deventer de allereerste prijs. Met het winnen van de beker komt De Busser qua prijzenkast iets dichter bij zijn vriendin Manon Stragier. De volleybalster pakte namelijk al zes bekers, zes landstitels en drie supercups.

Wie is Manon Stragier?

De 26-jarige Manon Stragier begon in haar jeugd al met volleyballen. Zo volgde ze onder meer het volleybalschoolprogramma van de Topsportschool in Vilvoorde, waarna ze aan de slag ging bij Asterix Keildrecht en vervolgens Asterix Avo Beveren. In de zoektocht naar meer speeltijd ging de volleybalster aan de slag bij Richa Michelbeke om vervolgens na een jaar te vertrekken naar VDK Gent. In 2019 keerde Stragier terug bij Asterix Avo Beveren. In 2018 debuteerde ze in de Belgische nationale volleybalploeg.

Eerste ontmoeting De Busser en Stragier

De eerste ontmoeting van De Busser en Stragier was in de sporthal. De huidige doelman van Go Ahead Eagles zat op de tribune voor zijn zus Margo, die ook volleybalster is, en zag Stragier toenw armlopen. "Ze kauwde op een kauwgompje met een gezonde arrogante attitude. Dat viel me op. Zo sportief, vol zelfvertrouwen. Toen stuurde ik haar een bericht op Instagram", aldus De Busser in gesprek met de Stentor.

Stragier was daar niet gelijk van onder de indruk. "Ik zag een voetballer, maar heb daar niet veel mee. Toen las ik zijn bericht, dat was wel deftig. Anders dan het beeld dat ik had van voetballers, dat ze vol zijn van zichzelf en dat soort dingen. Hij bleek een doodnormale jongen", vertelt de volleybalster, die wel afsprak met De Busser. "Ik voelde me gelijk thuis bij hem. Het was chill, niet geforceerd. Zo is het nog altijd tussen ons.”

Lange afstandsrelatie Stragier en De Busser

Het koppel is inmiddels als 2,5 jaar samen, maar ziet elkaar niet veel. Stragier woont in België, terwijl De Busser vanwege zijn transfer naar Go Ahead Eagles is verhuisd naar Deventer. "Zeker nu Jari in Deventer woont, moeten we het hebben van de weekenden. Ik kan een weekend in de maand in Deventer zijn, hij komt elke rustdag naar België. Daar zijn we al heel blij mee", aldus Stragier tegenover Indebuurt Deventer.

Of Stragier bij de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles zat om De Busser in actie te zien is niet bekend. Mocht dat wel zo zijn geweest, dan heeft ze haar partner de absolute heldenrol zien pakken in De Kuip. De Busser liet zich namelijk zien met enkele fantastische reddingen, waaronder die op het schot van Troy Parrott in de eerste helft. In de strafschoppenserie pakte De Busser ook nog strafschoppen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo.