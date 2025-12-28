Live voetbal 2

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

Christian Eriksen/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
28 december 2025, 18:36

Christian Eriksen hoopt zijn loopbaan als profvoetballer af te sluiten bij Ajax. Dat heeft de Deense middenvelder eerlijk toegegeven in gesprek met The Times.

Eriksen staat sinds zijn vertrek bij Manchester United onder contract bij het Duitse VfL Wolfsburg. In gesprek met The Times kijkt de 33-jarige middenvelder alvast voorzichtig naar de toekomst. Hij geeft aan dat hij dit seizoen wil presteren in Duitsland, daarna naar het WK wil met Denemarken, en er vervolgens nog een jaar aan vast wil plakken in de Volkswagen-Arena.

Maar daarna? Eriksen is niet direct van plan te stoppen. Hij zou het mooi vinden om zijn loopbaan uiteindelijk in Nederland af te sluiten, bij Ajax: "Dan is de cirkel rond", zegt de Deense voetballer over een terugkeer naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer werd Eriksen, die toen transfervrij was, al veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Een eventuele transfer is echter nooit concreet aan de orde geweest.

"Het is nooit onderwerp van gesprek geweest. De clubleiding heeft nooit gezegd dat ze me überhaupt wilden. Het was niet iets dat ooit ter discussie stond", gaf de Deen destijds aan.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dennis te Kloese, Marijn Beuker en Earnest Stewart, de technisch directeuren van Feyenoord, Ajax en PSV

'Feyenoord, Ajax én PSV azen op West Ham-wonderkind Emmanuel Fejokwu (15)'

  • Gisteren, 13:44
  • Gisteren, 13:44
Donny van de Beek United

Pijnlijk: drie Ajacieden in lijst met tien slechtste United-transfers na Ferguson

  • Gisteren, 07:30
  • Gisteren, 07:30
Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'

Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'

  • vr 26 december, 19:18
  • 26 dec. 19:18
5 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
513 Reacties
41 Dagen lid
1.362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik gun Eriksen alles, maar hier moet Ajax niet meer aan beginnen.

Vrij Dag
381 Reacties
588 Dagen lid
489 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan is het te laat. Jammer dat Eriksen zich nu wel uitspreekt. Dit had hij dan eerder moeten hebben gedaan

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
975 Reacties
1.189 Dagen lid
3.819 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag volgens mij heeft hij dat eerder ook al uitgesproken hoor

CG
2.913 Reacties
888 Dagen lid
13.529 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik twijfel in deze zaak.

Veluwe
46 Reacties
67 Dagen lid
51 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Bundesliga is wel hoger niveau dan de eredivisie, dus het is van Eriksen geen rare gedachte. Of Ajax dit moet willen is een ander verhaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
513 Reacties
41 Dagen lid
1.362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik gun Eriksen alles, maar hier moet Ajax niet meer aan beginnen.

Vrij Dag
381 Reacties
588 Dagen lid
489 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan is het te laat. Jammer dat Eriksen zich nu wel uitspreekt. Dit had hij dan eerder moeten hebben gedaan

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
975 Reacties
1.189 Dagen lid
3.819 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag volgens mij heeft hij dat eerder ook al uitgesproken hoor

CG
2.913 Reacties
888 Dagen lid
13.529 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik twijfel in deze zaak.

Veluwe
46 Reacties
67 Dagen lid
51 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Bundesliga is wel hoger niveau dan de eredivisie, dus het is van Eriksen geen rare gedachte. Of Ajax dit moet willen is een ander verhaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Christian Eriksen

Christian Eriksen
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 33 jaar (14 feb. 1992)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolfsburg
12
0
2024/2025
Man Utd
23
1
2023/2024
Man Utd
22
1
2022/2023
Man Utd
28
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel