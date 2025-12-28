hoopt zijn loopbaan als profvoetballer af te sluiten bij Ajax. Dat heeft de Deense middenvelder eerlijk toegegeven in gesprek met The Times.

Eriksen staat sinds zijn vertrek bij Manchester United onder contract bij het Duitse VfL Wolfsburg. In gesprek met The Times kijkt de 33-jarige middenvelder alvast voorzichtig naar de toekomst. Hij geeft aan dat hij dit seizoen wil presteren in Duitsland, daarna naar het WK wil met Denemarken, en er vervolgens nog een jaar aan vast wil plakken in de Volkswagen-Arena.

Maar daarna? Eriksen is niet direct van plan te stoppen. Hij zou het mooi vinden om zijn loopbaan uiteindelijk in Nederland af te sluiten, bij Ajax: "Dan is de cirkel rond", zegt de Deense voetballer over een terugkeer naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer werd Eriksen, die toen transfervrij was, al veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Een eventuele transfer is echter nooit concreet aan de orde geweest.

"Het is nooit onderwerp van gesprek geweest. De clubleiding heeft nooit gezegd dat ze me überhaupt wilden. Het was niet iets dat ooit ter discussie stond", gaf de Deen destijds aan.