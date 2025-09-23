Live voetbal 2

Eriksen komt met heel ander geluid over terugkeer naar Ajax

Niels Hassfeld
23 september 2025, 19:39

Een terugkeer naar Ajax is deze zomer nooit aan de orde geweest voor Christian Eriksen, zo geeft hij aan in gesprek met Tipsbladet. De Amsterdammers zouden nooit belangstelling hebben getoond, dus vertrok hij uiteindelijk naar VfL Wolfsburg.

Eriksen was afgelopen zomer transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United. De hele transferperiode werd hij gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar uiteindelijk streek hij neer bij het Wolfsburg van Paul Simonis. Volgens De Telegraaf was Eriksen ‘honderd procent bereid’ terug te keren, maar besloot Ajax niet toe te slaan.

In gesprek met Tipsbladet komt een rentree naar Ajax ter sprake. “Het is nooit onderwerp van gesprek geweest”, maakt Eriksen duidelijk. “De clubleiding heeft nooit gezegd dat ze me überhaupt wilden. Het was niet iets dat ooit ter discussie stond.” Toch is de middenvelder altijd van Ajax blijven houden. “In Nederland is er voor mij maar één optie en dat is Ajax.”

Eriksen tekende pas in september een contract bij Wolfsburg. Waarom duurde dit zo lang? “Het antwoord is dat je de juiste keuze moet maken en moet vinden wat past bij je voetbalcarrière en je gezin”, legt hij uit. “Het moet allemaal kloppen, en dan moet het de tijd nemen die het kost.” Voor hij bij Wolfsburg tekende, heeft Eriksen meerdere aanbiedingen afgewezen. Om welke clubs het gaat, laat hij in het midden.

