Live voetbal

De Telegraaf doet grote onthulling over Ajax en Eriksen

Christian Eriksen van Manchester United
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
11 september 2025, 07:45

Ajax heeft de terugkeer van Christian Eriksen zelf laten schieten, zo schrijft De Telegraaf. De middenvelder was niet alleen transfervrij, maar ook ‘honderd procent bereid’ om zijn rentree te maken in de Johan Cruijff ArenA.

Eriksen zette woensdag zijn handtekening onder een contract bij het VfL Wolfsburg van Paul Simonis. De Deen zat zonder club nadat zijn contract bij Manchester United deze zomer afliep en was zodoende transfervrij. De voormalig Ajacied noemde onder meer de aanwezigheid van de Nederlandse trainer als reden om voor de Duitse club te kiezen. “Ik voelde onmiddellijk dat Simonis een duidelijke visie heeft voor het team en mij persoonlijk”, liet hij weten op de clubkanalen.

Artikel gaat verder onder video

Toch had het niet veel gescheeld, of Eriksen was teruggekeerd op de Nederlandse velden. Ajax zocht deze zomer namelijk naar een ervaren middenvelder en had daarvoor onder meer Daley Blind op de korrel. Ook de 33-jarige Deen was hiervoor in beeld en volgens De Telegraaf was hij ‘honderd procent bereid’ om terug te keren naar Amsterdam. Eriksen heeft volgens de krant nog altijd een grote liefde voor Ajax.

De Amsterdammers besloten ‘ondanks duidelijke signalen en contacten’ niet toe te slaan bij de Deen, die bij Manchester United heeft laten zien nog altijd mee te kunnen op het hoogste niveau. Uiteindelijk heeft Eriksen daarom besloten naar Duitsland te verhuizen. Ook uit de Premier League kreeg de middenvelder aanbiedingen, maar die heeft hij naast zich neergelegd.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Wout Weghorst wacht vervelend gesprek met John Heitinga

  • Gisteren, 22:28
  • Gisteren, 22:28
Rayane Bounida Ajax

Zorgen om Rayane Bounida bij Ajax

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Dolberg zet hoog in na terugkeer bij Ajax: 'Ik ben hier gekomen om...'

  • Gisteren, 17:08
  • Gisteren, 17:08
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
606 Reacties
30 Dagen lid
1.722 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"zelf laten schieten". Wat een rare opmerking, die verrassend genoeg (??) van de Telegraaf komt. Eriksen, niks mis mee verder, mag dan wel 100% bereid zijn geweest om naar Amsterdam te komen, blijkbaar was er vanuit Ajax te weinig interesse of zag men het niet (meer?) in hem zitten. Volkomen normaal. Je hoeft natuurlijk niet een speler te kopen omdat de buitenwacht daar wekenlang over gespeculeerd heeft. En: waar is de grote onthulling nou eigenlijk?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.399 Reacties
1.080 Dagen lid
18.734 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Net als bij Blind, niet nodig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
606 Reacties
30 Dagen lid
1.722 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"zelf laten schieten". Wat een rare opmerking, die verrassend genoeg (??) van de Telegraaf komt. Eriksen, niks mis mee verder, mag dan wel 100% bereid zijn geweest om naar Amsterdam te komen, blijkbaar was er vanuit Ajax te weinig interesse of zag men het niet (meer?) in hem zitten. Volkomen normaal. Je hoeft natuurlijk niet een speler te kopen omdat de buitenwacht daar wekenlang over gespeculeerd heeft. En: waar is de grote onthulling nou eigenlijk?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.399 Reacties
1.080 Dagen lid
18.734 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Net als bij Blind, niet nodig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Christian Eriksen

Christian Eriksen
Leeftijd: 33 jaar (14 feb. 1992)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Man Utd
22
0
2023/2024
Man Utd
22
1
2022/2023
Man Utd
28
1
2021/2022
Inter
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel