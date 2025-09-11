De Telegraaf doet grote onthulling over Ajax en Eriksen

Ajax heeft de terugkeer van zelf laten schieten, zo schrijft De Telegraaf. De middenvelder was niet alleen transfervrij, maar ook ‘honderd procent bereid’ om zijn rentree te maken in de Johan Cruijff ArenA.

Eriksen zette woensdag zijn handtekening onder een contract bij het VfL Wolfsburg van Paul Simonis. De Deen zat zonder club nadat zijn contract bij Manchester United deze zomer afliep en was zodoende transfervrij. De voormalig Ajacied noemde onder meer de aanwezigheid van de Nederlandse trainer als reden om voor de Duitse club te kiezen. “Ik voelde onmiddellijk dat Simonis een duidelijke visie heeft voor het team en mij persoonlijk”, liet hij weten op de clubkanalen.

Toch had het niet veel gescheeld, of Eriksen was teruggekeerd op de Nederlandse velden. Ajax zocht deze zomer namelijk naar een ervaren middenvelder en had daarvoor onder meer Daley Blind op de korrel. Ook de 33-jarige Deen was hiervoor in beeld en volgens De Telegraaf was hij ‘honderd procent bereid’ om terug te keren naar Amsterdam. Eriksen heeft volgens de krant nog altijd een grote liefde voor Ajax.

De Amsterdammers besloten ‘ondanks duidelijke signalen en contacten’ niet toe te slaan bij de Deen, die bij Manchester United heeft laten zien nog altijd mee te kunnen op het hoogste niveau. Uiteindelijk heeft Eriksen daarom besloten naar Duitsland te verhuizen. Ook uit de Premier League kreeg de middenvelder aanbiedingen, maar die heeft hij naast zich neergelegd.