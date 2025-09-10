Wout Weghorst wacht vervelend gesprek met John Heitinga

is zijn basisplaats bij Ajax binnen twee weken kwijt. Dat is de verwachting van voormalig spits Danny Koevermans. In het programma Voetbalpraat laat hij zijn licht schijnen op de knoop die trainer John Heitinga in de voorhoede van de Amsterdammers moet doorhakken.

Als presentator Milan van Dongen Koevermans vraagt naar hoe de spitspositie bij Ajax ingevuld gaat worden na de komst van Dolberg, reageert de analist duidelijk: "Normaal gesproken speelt degene die voor veel geld gehaald wordt. Vaak haal je een spits omdat jij denkt dat hij beter is dan de spits die je hebt. Ik verwacht dat Dolberg in het begin de voorkeur gaat krijgen."

Artikel gaat verder onder video

Karim El Ahmadi denkt dat Oscar Gloukh veel profijt kan hebben van de komst van Dolberg naar Amsterdam, zo geeft hij aan na het betoog van Koevermans: “Ik zie dat wel zitten als Dolberg gaat spelen, want dat is ook wel een speler die heel sterk is in combinaties. Ik verwacht wel dat die twee elkaar goed kunnen vinden."

Maar toch zijn daarmee niet alle problemen voor Ajax opgelost, vreest El Ahmadi. "Bij Ajax is het ook een probleem met het kiezen van diepte. Als Gloukh daar vrijkomt, wie moet hij dan in de diepte gaan sturen? Ik denk dat dat het grootste probleem is bij Ajax.”