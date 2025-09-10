Live voetbal

Wout Weghorst wacht vervelend gesprek met John Heitinga

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
2 reacties
Tijmen Gerritsen
10 september 2025, 22:28

Wout Weghorst is zijn basisplaats bij Ajax binnen twee weken kwijt. Dat is de verwachting van voormalig spits Danny Koevermans. In het programma Voetbalpraat laat hij zijn licht schijnen op de knoop die trainer John Heitinga in de voorhoede van de Amsterdammers moet doorhakken.

Als presentator Milan van Dongen Koevermans vraagt naar hoe de spitspositie bij Ajax ingevuld gaat worden na de komst van Dolberg, reageert de analist duidelijk: "Normaal gesproken speelt degene die voor veel geld gehaald wordt. Vaak haal je een spits omdat jij denkt dat hij beter is dan de spits die je hebt. Ik verwacht dat Dolberg in het begin de voorkeur gaat krijgen."

Karim El Ahmadi denkt dat Oscar Gloukh veel profijt kan hebben van de komst van Dolberg naar Amsterdam, zo geeft hij aan na het betoog van Koevermans: “Ik zie dat wel zitten als Dolberg gaat spelen, want dat is ook wel een speler die heel sterk is in combinaties. Ik verwacht wel dat die twee elkaar goed kunnen vinden."

Maar toch zijn daarmee niet alle problemen voor Ajax opgelost, vreest El Ahmadi. "Bij Ajax is het ook een probleem met het kiezen van diepte. Als Gloukh daar vrijkomt, wie moet hij dan in de diepte gaan sturen? Ik denk dat dat het grootste probleem is bij Ajax.”

Moet Wout Weghorst zijn basisplaats bij Ajax behouden?

37 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Francesco Farioli

Amsterdamse rappers scoren hit in Portugal na overstap Farioli

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

  • Gisteren, 11:29
  • Gisteren, 11:29
Andries Noppert/ManchesterUnited

Andries Noppert stond in de belangstelling van Manchester United

  • Gisteren, 11:03
  • Gisteren, 11:03
Arena
604 Reacties
30 Dagen lid
1.722 Likes
Arena
  • 1
    + 1
Ik denk dat Dolberg sowieso in het begin de voorkeur gaat krijgen omdat hij in het team gepast moet worden. Kijk hoe het loopt. Dat gaat een tijdje duren en daarna komt er een definitieve keuze lijkt me. Maar ik ga er vanuit dat Dolberg eerste keuze wordt.

Ome Barend
284 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
We denken en verwachten en hopen er op los.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

