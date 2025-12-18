Een teleurstellende avond voor AZ in de Conference League. De ploeg uit Alkmaar kwam donderdag in zijn zesde en laatste duel in de competitiefase van het Europese toernooi niet voorbij Jagiellonia Bialystok: 0-0.

Door het doelpuntloze gelijkspel AZ eindigt als veertiende in de competitiefase van de Conference League en valt het dus buiten de top acht. Daardoor plaatst het elftal van trainer Maarten Martens zich niet automatisch voor de achtste finales van het toernooi en moet het een tweeluik spelen in de tussenronde om de laatste zestien te bereiken.

Dat AZ zich niet van Jagiellonia Bialystok wist te ontdoen, had het overigens volledig aan zichzelf te wijten. De ploeg van Martens speelde immers ruim een halfuur met een man meer, nadat Jagiellonia Bialystok-spits Afimico Pululu na een uur met rood van het veld werd gestuurd na een tackle op Wouter Goes.

AZ maakte echter een bijzonder ongeïnspireerde indruk en was aanvallend onmachtig. Zo schoten de Alkmaarders in negentig minuten slechts twee keer tussen de palen.

Mogelijk krijgt AZ snel een kans op revanche tegen Jagiellonia Bialystok, want de Poolse club is één van de twee mogelijke tegenstanders in de tussenfase. De andere mogelijke tegenstander is KuPS Kuopio uit Finland.