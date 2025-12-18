Live voetbal 20

Kijkers woest om dwaze actie van Fortuna Sittard-speler Édouard Michut: ‘Idioot, die is niet goed’

Édouard Michut
Foto: © ESPN, Imago
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
18 december 2025, 21:41

Fortuna Sittard moet het voorlopig stellen zonder Édouard Michut. De KNVB heeft de middenvelder voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart van afgelopen woensdag in het bekertoernooi tegen Almere City (2-3 nederlaag).

Fortuna Sittard werd woensdag in de zestiende finales van de Eurojackpot KNVB Beker uitgeschakeld door Keuken Kampioen Divisie-club Almere City. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor het team van trainer Danny Buijs, want halverwege stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

Een bizarre tackle van Michut na een uur spelen bracht Fortuna Sittard echter in de problemen. De 22-jarige Fransman zette een vliegende tackle in op tegenstander Emmanuel Poku, terwijl de bal niet eens in de buurt was, en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout.

Na het wegsturen van Michut liep Fortuna Sittard uiteindelijk tegen een pijnlijke nederlaag in eigen huis aan.

Kijkers van de wedstrijd maakten op X massaal gehakt van Michut. “Idioot, ook meteen een paar weken banken”, schreef iemand bijvoorbeeld. Een andere reactie: “Die is niet goed.”

De Telegraaf meldt donderdag dat de KNVB Michut voor twee wedstrijden onvoorwaardelijk heeft geschorst. Daardoor mist hij de komende competitiewedstrijden van Fortuna Sittard tegen AZ (thuis) en Go Ahead Eagles (uit).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard

Van Hooijdonk zet vraagtekens bij relatie Ihattaren met Buijs: 'Zijn ze te close?'

  • zo 14 december, 23:30
  • 14 dec. 23:30
Mo Ihattaren kust Ryan Thomas tijdens PEC Zwolle - Fortuna Sittard

Ihattaren geeft directe tegenstander Thomas uit het niets een zoen

  • zo 14 december, 13:01
  • 14 dec. 13:01
Sander van der Eijk Fortuna Sittard Ajax

Kaj Sierhuis pakt scheidsrechter Sander van der Eijk aan na Fortuna Sittard - Ajax

  • za 6 december, 23:08
  • 6 dec. 23:08
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
401 Reacties
31 Dagen lid
1.036 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De voorwaardelijke wedstrijd hadden ze wel weg mogen laten wat mij betreft. Wat een volstrekt idiote actie was dat zeg. De bal was bij wijze van spreken al 10 minuten uit de buurt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
401 Reacties
31 Dagen lid
1.036 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De voorwaardelijke wedstrijd hadden ze wel weg mogen laten wat mij betreft. Wat een volstrekt idiote actie was dat zeg. De bal was bij wijze van spreken al 10 minuten uit de buurt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Édouard Michut

Édouard Michut
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 22 jaar (4 mrt. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
10
0
2024/2025
Fortuna
18
1
2024/2025
Demirspor
2
0
2023/2024
Demirspor
24
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel