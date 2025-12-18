Fortuna Sittard moet het voorlopig stellen zonder Édouard Michut. De KNVB heeft de middenvelder voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart van afgelopen woensdag in het bekertoernooi tegen Almere City (2-3 nederlaag).
Fortuna Sittard werd woensdag in de zestiende finales van de Eurojackpot KNVB Beker uitgeschakeld door Keuken Kampioen Divisie-club Almere City. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor het team van trainer Danny Buijs, want halverwege stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord.
Een bizarre tackle van Michut na een uur spelen bracht Fortuna Sittard echter in de problemen. De 22-jarige Fransman zette een vliegende tackle in op tegenstander Emmanuel Poku, terwijl de bal niet eens in de buurt was, en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout.
Na het wegsturen van Michut liep Fortuna Sittard uiteindelijk tegen een pijnlijke nederlaag in eigen huis aan.
Kijkers van de wedstrijd maakten op X massaal gehakt van Michut. “Idioot, ook meteen een paar weken banken”, schreef iemand bijvoorbeeld. Een andere reactie: “Die is niet goed.”
De Telegraaf meldt donderdag dat de KNVB Michut voor twee wedstrijden onvoorwaardelijk heeft geschorst. Daardoor mist hij de komende competitiewedstrijden van Fortuna Sittard tegen AZ (thuis) en Go Ahead Eagles (uit).
