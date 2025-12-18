Het gaat donderdagavond in Vandaag Inside uitgebreid over Feyenoord en trainer Robin van Persie. Johan Derksen zou het in elk geval onaanvaardbaar vinden als de Rotterdamse club Van Persie zou ontslaan.

Feyenoord verloor woensdag in eigen huis van sc Heerenveen (2-3) in de zestiende finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De druk op Van Persie is immens, want Feyenoord verloor acht van zijn laatste elf wedstrijden in alle competities.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp vindt het verval van Feyenoord niet bepaald verbazingwekkend. “Een trainer die nog een rookie is, aankopen die het op dit moment nog niet echt brengen, jonge jongens waar je niet direct sterker van wordt, en een waslijst aan blessures: dan krijg je dit en moet je je verantwoorden”, zegt de oud-voetballer.

Dan steekt Derksen van wal. “Het probleem met hem is: hij is aangesteld door Feyenoord, terwijl hij bij Heerenveen geen overweldigende indruk heeft gemaakt. Daar heeft hij de domste dingen gedaan.”

“Hij heeft zichzelf heilig verklaard en dat is gevaarlijk. Dan zit je in een tunnelvisie”, vervolgt Derksen. “Hij zegt dat hij helemaal achter zijn visie staat en dat hij de juiste man bij de juiste club is. Dat kan hij wel vinden, maar dat bewijzen de resultaten niet.”

Derksen vindt desondanks dat Van Persie niet ontslagen mag worden. “Die directie die daar verantwoordelijk voor is, komt nu onder druk te staan. Als die mensen hem er nu uitgooien, dan zijn ze geen knip voor de neus waard. Dan moeten ze hun consequenties daaraan verbinden. Die meneer (technisch directeur Dennis te Kloese, red.) heeft hem aangesteld om het Legioen te pleasen, terwijl dat heel risicovol was, want niemand wist of hij het ook beheerste. Dus die moeten nu maar de rug rechthouden.”

Van der Gijp: “Het is wel bijzonder hè, hoe hij steeds zeg: ik sta er volledig achter hoe ik werk. De ene blessure na de andere blessure... Je zou zeggen: dat kun je best een keer evalueren. Trainen we wel goed? Behalve Valente zijn er ook niet veel beter geworden, hè.”

“En hij moet uitkijken met dat zoontje er steeds inbrengen, hè. Dat is altijd gevaarlijk”, doelt Derksen op Shaqueel van Persie. “Dan krijg je de kleedkamer gelul, dat moet je niet doen. Hij had dat jochie bij Sparta moeten laten spelen, joh, waar die iedere wedstrijd zou kunnen meedoen. Of bij Excelsior.”