Het gaat donderdagavond in Vandaag Inside uitgebreid over Feyenoord en trainer Robin van Persie. Johan Derksen zou het in elk geval onaanvaardbaar vinden als de Rotterdamse club Van Persie zou ontslaan.
Feyenoord verloor woensdag in eigen huis van sc Heerenveen (2-3) in de zestiende finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De druk op Van Persie is immens, want Feyenoord verloor acht van zijn laatste elf wedstrijden in alle competities.
René van der Gijp vindt het verval van Feyenoord niet bepaald verbazingwekkend. “Een trainer die nog een rookie is, aankopen die het op dit moment nog niet echt brengen, jonge jongens waar je niet direct sterker van wordt, en een waslijst aan blessures: dan krijg je dit en moet je je verantwoorden”, zegt de oud-voetballer.
Dan steekt Derksen van wal. “Het probleem met hem is: hij is aangesteld door Feyenoord, terwijl hij bij Heerenveen geen overweldigende indruk heeft gemaakt. Daar heeft hij de domste dingen gedaan.”
“Hij heeft zichzelf heilig verklaard en dat is gevaarlijk. Dan zit je in een tunnelvisie”, vervolgt Derksen. “Hij zegt dat hij helemaal achter zijn visie staat en dat hij de juiste man bij de juiste club is. Dat kan hij wel vinden, maar dat bewijzen de resultaten niet.”
Derksen vindt desondanks dat Van Persie niet ontslagen mag worden. “Die directie die daar verantwoordelijk voor is, komt nu onder druk te staan. Als die mensen hem er nu uitgooien, dan zijn ze geen knip voor de neus waard. Dan moeten ze hun consequenties daaraan verbinden. Die meneer (technisch directeur Dennis te Kloese, red.) heeft hem aangesteld om het Legioen te pleasen, terwijl dat heel risicovol was, want niemand wist of hij het ook beheerste. Dus die moeten nu maar de rug rechthouden.”
Van der Gijp: “Het is wel bijzonder hè, hoe hij steeds zeg: ik sta er volledig achter hoe ik werk. De ene blessure na de andere blessure... Je zou zeggen: dat kun je best een keer evalueren. Trainen we wel goed? Behalve Valente zijn er ook niet veel beter geworden, hè.”
“En hij moet uitkijken met dat zoontje er steeds inbrengen, hè. Dat is altijd gevaarlijk”, doelt Derksen op Shaqueel van Persie. “Dan krijg je de kleedkamer gelul, dat moet je niet doen. Hij had dat jochie bij Sparta moeten laten spelen, joh, waar die iedere wedstrijd zou kunnen meedoen. Of bij Excelsior.”
Och, daar gaan we weer. Ouderwets lekker lullen in het studiootje, een beetje lachen terwijl Feyenoord op z’n bek gaat. Makkelijk scoren vanaf de zijlijn. Feyenoord is een professionele club en daar hoort 1 ding bij.. presteren. De standaard ligt hoog. Rendeer je niet, dan trek je conclusies. Zo simpel is het. Robin van Persie is inderdaad met weinig ervaring binnengehaald, maar juist daarom was Hake een vereiste. Als die constructie niet werkt en dat structureel zo blijft, dan moet je durven ingrijpen. Dat heet verantwoordelijkheid nemen, geen paniek. Maar dit soort praatprogramma’s hebben daar niets mee te maken. Deze mensen hebben niets met Feyenoord. Het raakt ze niet. Morgen hebben ze weer een ander onderwerp. Mij raakt het wel. En niet alleen mij, maar duizenden, miljoenen, anderen Feyenoorders ook. Dat is het verschil. Wij leven met deze club. Zij praten er alleen over.
@De kikker Valente, Steijn, Borges, Tengstedt, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos… dat is gewoon een selectie waarmee je minimaal tweede moet en kunt worden. Dit is geen spelersprobleem, dit is een trainersprobleem. Dat is een conclusie die je nu wel duidelijk kan trekken. Als je o.a. Borges, nota bene de meest dreigende speler tegen Heerenveen in De Kuip, niet eens laat invallen in de Arena, dan heb je als trainer gewoon gefaald. Punt. Dat is geen pech, geen blessure, geen toeval. Voor mij als Feyenoorder zijn wedstrijden tegen Ajax een keiharde maatstaf. En daarin heeft Van Persie mij zwaar teleurgesteld. Niet door het resultaat alleen, maar door de keuzes, het plan en het gebrek aan lef. En laten we ophouden met doen alsof dit de slechtste selectie ooit is. Ik kan me nog tijden herinneren met Serginio Greene, Tim de Cler, Kolkka en John van Beukering. Dat was om te janken. Dit elftal is gewoon uitermate prima.. het wordt alleen niet als zodanig gebruikt.
Ik ben het niet vaak met Derksen eens en ik mag hem voor geen meter, maar hij stipt hier wel de juiste dingen aan waarin ook de rol van te Kloese (hoofdverantwoordelijk) wordt aangekaart. De komst van van Persie is gewoon een hele slechte zet geweest. Die jongen bakt er niets van en het rare is dat hij ondertussen zo arrogant is als maar kan over zijn eigen kunnen. Vreemde zaak. Hij maakt spelers niet beter, heeft geen voetbalinzicht en gaat op een verkeerde manier met mensen (spelers) om. Dan kun je nog wat zeggen over de blessures maar dat is maar een deel van alle gedoe. Het is mijn club niet maar als ze verstandig zijn gaan ze na de kerst een opvolger zoeken.
